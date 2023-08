In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) geschieht eine Familientragödie. Anwalt Hornberg vertritt in "Ein Fall für zwei" (ZDF) mit Mühe einen schweigsamen Mordverdächtigen. Bei "Top Dog Germany" (RTL) ist Geschicklichkeit von Hunden und ihren Haltern gefragt.

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Väter, Familiendrama

Hausgeburt auf der Alm: Marie Huber (Catherine Bode) bekommt ihr Kind und Georg Leitner (Thomas Unger) ist bei der Entbindung dabei. In diesem Glücksmoment sagt sie ihm endlich, dass er der Vater ist und lässt ihn sogar den Namen auswählen. Gibt es eine bessere Gelegenheit für die früheren Erzfeinde, nun endlich ein "richtiges" Paar zu werden? Die kleine Fritzi im Arm, erhalten die jungen Eltern jedoch eine schreckliche Nachricht: Ihre Väter, Sebastian (Walter Sittler) und Lorenz (Max Herbrechter), sind mit dem Auto tödlich verunglückt.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Adem, Krimireihe

Benni (Antoine Monot, Jr.) und Leo (Wanja Mues) ermitteln im Fall des ermordeten 18-jährigen Adem Jasari. Bennis Mandant, Nico Rautenberg (Louis Held), soll ihn betrunken angegangen sein und tödlich verletzt haben. Da sein Mandant kaum mit ihm redet, muss Benni mit Leos Hilfe im Umfeld des Opfers recherchieren: Adems Vater Lutz Kettler (Oliver Bröcker) nahm Adems schwangere Mutter Anfang des Jahrtausends aus dem Kosovo mit nach Deutschland, ließ die Familie aber Jahre später im Stich.

20:15 Uhr, arte, Honecker und der Pastor, Drama

Die Modrow-Regierung bietet dem ehemaligen Diktatorenpaar keinen Schutz. Einzig beim evangelischen Pastor Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) und seiner Familie, die, wie viele andere, unter dem DDR-Regime gelitten haben, finden die Honeckers Zuflucht. Vor dem Pfarrhaus kommt es zu heftigen Demonstrationen, sodass Pastor Holmer und seine Frau sich persönlich den gewaltbereiten Demonstranten in den Weg stellen müssen. Der halbherzige Versuch der Regierung Modrow, das Ehepaar Honecker im März 1990 in einem staatlichen Ferienheim in Lindow unterzubringen, scheitert an massiven politischen Protesten und tätlichen Angriffen auf die Wagenkolonne.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Die Physical-Dogshow verspricht tierische Action und animalische Spitzenleistungen. Die zahlreichen Fell-Athleten und ihre Halter müssen sich auf unbekanntes Terrain wagen, denn der Parcours wurde um neue Hindernisse variiert. Moderiert werden die Folgen von Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann.

21:00 Uhr, ONE, Eltern allein zu Haus: Die Winters, Komödie

Tanja (Susanna Simon) und Matthias Winter (Walter Sittler) - sie eine vitale Karrierefrau, er ein etwas schluffiger Ex-Lehrer und Hausmann - haben schon lange nicht mehr viel gemein. Dennoch sind beide höchst erstaunt, dass ihre Tochter Marie (Sinje Irslinger) nicht studieren, sondern in Berlin eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin machen will. Auch Tanja sorgt schon bald für eine Überraschung: Direkt nach Maries Auszug informiert sie ihren Mann, dass sie ebenfalls ihre Koffer packen möchte. Für sie ist die Ehe am Ende. Matthias kämpft um seine Frau, wirkt mit seinen ungeschickten Rückeroberungsversuchen allerdings wie ein in seinem Stolz verletzter Teenager.