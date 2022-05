In "Das Licht, das die Toten sehen" (Das Erste) wird ein totes Mädchen in Plastik gewickelt aufgefunden. Christian Bale und Matt Damon sind in "Le Mans 66" (ProSieben) im Geschwindigkeitsrausch. Bei VOX heißt es dagegen wieder "Grill den Henssler".

20:20 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen, Krimi

Ein totes Mädchen, in Plastik gewickelt, vergraben. Keine verwertbaren Spuren. Keine konkreten Anhaltspunkte. Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) versucht, den Mord an der 16-jährigen Laura Schmidt aufzuklären. Gemeinsam mit Dennis Eden (Stephan Zinner), der mittlerweile auch zur Mordkommission gewechselt ist, sucht Bessie nach Hinweisen und stößt dabei auf einen früheren Fall: das Verschwinden der damals ebenfalls 16-jährigen Anne Ludwig. Gibt es zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Können Bruce Darnell, Pierre M. Krause und Lukas Podolski Steffen Henssler die Stirn bieten? Mit der Hilfe des Coachs Sascha Stemberg wollen die Promis den Koch-König "grillen" und die Jury überzeugen. Laura Wontorra moderiert und Mirja Boes, Reiner Calmund sowie Christian Rach bewerten die gezauberten Gerichte.

20:15 Uhr, ProSieben, Le Mans 66 - Gegen jede Chance, Rennfahrerdrama

Le Mans, 1966: Obwohl ihm alle davon abraten, entschließt sich Fahrzeugentwickler Carroll Shelby (Matt Damon) dazu, mit dem aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) zusammenzuarbeiten. Trotz schlechter Aussichten wollen sie gemeinsam an der Seite von Ford das Rennen in Le Mans gewinnen und Ferrari schlagen. Doch der Kampf um den Sieg ist hart und fordert von den beiden alles.

20:15 Uhr, RTLzwei, Malavita - The Family, Mafiakomödie

Eigentlich sind die Manzonis eine fast normale Familie. Wäre Giovanni Manzoni (Robert De Niro) nicht eine große Nummer in der New Yorker Unterwelt gewesen und hätte er nicht eine ganze Reihe konkurrierender Mafiosi auffliegen lassen. Manzoni und seine Frau Maggie (Michelle Pfeiffer) müssen mit ihren Kindern in die Normandie ins Zeugenschutzprogramm flüchten. Die Anpassung der Familie an ihre neue Umgebung verläuft jedoch nicht reibungslos.

22:15 Uhr, ZDF, Harry Wild - Mörderjagd in Dublin, Krimiserie

Susan Henderson (Fiona York) will an ihrem 83. Geburtstag ihrer Familie etwas mitteilen. Um alle um sich zu scharen, gibt es statt einer Feier eine Videokonferenz - auf der alle einen Mord sehen müssen. Gerade will Susan dazu ansetzen, ihre wichtige Neuigkeit über die Regelung ihrer Erbschaft zu verkünden, als eine maskierte Person in Schwarz sich ihr von hinten nähert und sie erdrosselt. Die Polizei ist ratlos: Niemand hätte ein Motiv für einen Mord an der Lady.

