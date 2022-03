In "Das Quartett - Dunkle Helden" (ZDF) geschieht ein Mord vor der Leipziger Bürgermeisterwahl. Eckart von Hirschhausen lädt zum "Quiz des Menschen" (Das Erste) ein. In "Die Frau in Schwarz" (RTLzwei) kommt Daniel Radcliffe hinter das Geheimnis eines verschwiegenen Dorfes.

20:15 Uhr, ZDF, Das Quartett - Dunkle Helden, Krimi

Die Ermordung von Manuela Weidner (Petra Zieser) bringt Wirbel in den Wahlkampf der Leipziger Oberbürgermeister-Kandidaten. Ausgerechnet der favorisierte Jan Temper (Alexander Khuon) gerät ins Visier der Ermittler. Dass er der Sohn des legendären Walter Temper ist (Thomas Thieme), einem Helden der 89er-Revolution und Idol von Kommissarin Maike Riem (Anja Kling), macht den Fall sehr brisant. Es taucht ein Video auf, in dem das Opfer droht, ein Familiengeheimnis preiszugeben.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Der Mensch und sein Haustier: Eine uralte Liebesgeschichte, die im letzten Jahr aufgrund von Lockdown, Homeoffice, Social Distancing und Co. einen neuen Höhepunkt erreichte. Knapp 35 Millionen Haustiere leben in Deutschlands Haushalten. Dr. Eckart von Hirschhausen erklärt, wieso der Hund als bester Freund des Menschen gilt und was ihn so besonders macht.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Reise zur geheimnisvollen Insel, Abenteuer

Der junge Sean Anderson (Josh Hutcherson) erhält einen verschlüsselten Notruf von einer mysteriösen Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist - eine Welt voll seltsamer Lebewesen, goldener Berge, lebensgefährlicher Vulkane und verblüffender Geheimnisse. Weil Seans Stiefvater Hank (Dwayne Johnson) den Jungen von seinem Vorhaben nicht abbringen kann, begleitet er seinen Sohn auf der Mission. Mit einem Helikopterpiloten und dessen selbstbewusster Tochter machen sie sich auf die Suche nach der Insel.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Frau in Schwarz, Horrordrama

Anfang des 20. Jahrhunderts: Anwalt Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) wird von seiner Kanzlei beauftragt, den Nachlass der verstorbenen Alice Drablow zu regeln. Bei seiner Ankunft im abgelegenen Dorf Crythin Gifford ist er verwundert über die unfreundliche Art der Dorfbewohner. Sie möchten Arthur so schnell wie möglich loswerden. Dass es hierfür einen triftigen Grund gibt, erfährt Arthur erst viel zu spät. Während seiner Arbeit im Dorf spielen sich seltsame Dinge im Haus von Alice Drablow ab. Arthur glaubt, deren Geist dort herumspuken zu sehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Stapelshow, Spielshow

Wer hoch stapelt, gewinnt und darf mit 100.000 Euro nach Hause gehen. Hier wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann: brennende Briketts, Sektflaschen, Couchtische, Zuckerwürfel mit dem Mund, Verkehrshütchen auf einem Bagger, Cornflakes, Seifenblasen und vieles mehr. In Zweierteams stellen sich die Kandidaten verschiedenen nervenaufreibenden Stapel-Games. Wie viel trauen sie sich selbst zu? Und wer hält am Ende die Balance und beweist das ruhigste Händchen?