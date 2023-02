In "Der Alte und die Nervensäge" (Das Erste) geht Jürgen Prochnow mit einem redseligen Teenager auf Reisen. Der "Staatsanwalt" (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Paartherapeuten. In "Spider-Man: Homecoming" (RTLzwei) trifft der Superheld auf den Vogelmann Vulture.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Alte und die Nervensäge, Roadmovie

Wilhelm Schürmann (Jürgen Prochnow) hat kurz vor seinem 75. Geburtstag keine Lust, seine Lebensweise auch nur ein wenig seinem Alter und seinen gesundheitlichen Problemen anzupassen. Als er nach einem Schwächeanfall - zumindest vorerst - auf das Autofahren verzichten und zu seiner Tochter Bettina (Katja Studt) ziehen soll, haut der eigenwillige Alte kurz entschlossen ab. Mit seinem Camping-Oldtimerbus macht sich Wilhelm auf die Straße - allerdings nicht allein. Dreist hängt sich nämlich der 16-jährige Ausreißer Felix (Marinus Hohmann) wie eine Klette an Wilhelm. Wohin es gehen soll, ist Felix egal - Hauptsache weg!

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Die letzte Partie, Krimiserie

Ein Paartherapeut wird ermordet in seiner Praxis aufgefunden. Für Bernd Reuther (Rainer Hunold) stellt sich die Frage, wer ein Motiv gehabt haben könnte, Frank Richard (Thomas Fehlen) aus dem Leben zu reißen. Am Tatort findet sich eine Spur der Verwüstung. Doch einen Kampf scheint es nicht gegeben zu haben, das Opfer weist keine Abwehrverletzungen auf. Oberkommissar Alexander Witte (Jannik Mioducki) vermutet, dass der Täter gezielt nach etwas gesucht hat. Opfer und Täter kannten sich wohl.

20:15 Uhr, RTLzwei, Spider-Man: Homecoming, Superheldenaction

Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker (Tom Holland) in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May (Marisa Tomei). Doch Peter fällt es nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er seinem Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber der gefährliche "The Vulture" auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Mein Mann kann, Spielshow

In sieben Runden pro Folge zocken vier prominente Paare um den Sieg bei "Mein Mann kann". Die Partnerinnen sitzen am Pokertisch und überbieten sich, bis die letzte Gegnerin aussteigt. Dann muss der Mann beweisen, dass seine bessere Hälfte ihn richtig einschätzen konnte und die Aufgabe absolvieren. Ist er erfolgreich, wandert der Pott auf das Konto des spielenden Pärchens. Scheitert er an der Aufgabe, werden die Punkte unter den drei anderen Teams aufgeteilt.