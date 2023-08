Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) landet eine Frau in der Gewalt von Zuhältern. Der Junge Peter hat "Immer Ärger mit Grandpa" (ZDF). In "Die Lieblingsmarken der Deutschen" wirft kabel eins einen Blick auf den Discounter-Riesen Lidl.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen, Krimi

Die junge Weißrussin Laila (Carina de Vroome) erlebt bei ihrer Ankunft in Amsterdam eine böse Überraschung. Statt als Saisonkellnerin in der Gastronomie arbeiten zu können, landet sie in den Fängen von brutalen Zuhältern. Im Bordell von Nachtclubbesitzer Jos Zwolsman (Mike Reus) muss Laila "ihre Schulden" für die "Jobvermittlung" abarbeiten, um ihren Pass zurückzubekommen. Als sie spontan einen Fluchtversuch unternimmt, weckt die mutige Frau das Interesse der Amsterdamer Kripo. Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und sein deutscher Kollege Alex Pollack (Hannes Jaenicke), die seit langem das Etablissement erfolglos observieren, werben sie als Informantin an.

20:15 Uhr, ZDF, Immer Ärger mit Grandpa, Komödie

Peter (Oakes Fegley) liebt seinen Grandpa (Robert De Niro) - solange dieser nur zu Besuch kommt. Doch als Peter sein Zimmer räumen muss, weil Grandpa bei der Familie einzieht, erklärt er dem Großvater den Krieg. Ziel ist es, den alten Herrn zu vergraulen und das Zimmer zurückzuerobern. Doch der schlägt zurück.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Lieblingsmarken der Deutschen, Reportagereihe

Lidl ist der größte Discount-Lebensmittelmarkt Europas mit deutschen Wurzeln. Innerhalb von 50 Jahren legt der Supermarkt-Riese eine rasante Erfolgsgeschichte hin und bedient täglich Tausende von zufriedenen Kunden. Doch wie schafft es der Discounter, Lebensmittel zu günstigen Preisen anzubieten? Die Reportage taucht tief in das Lidl-Imperium ein, erzählt die Entstehungsgeschichte und hinterfragt, ob sich Lidl wirklich lohnt.

20:15 Uhr, ProSieben, Der Heiratsmarkt, Kuppelshow

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Kinder sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die Richtige oder den Richtigen für das eigene Kind zu finden.

20:15 Uhr, VOX, Dirty Dancing, Tanzromanze

Sommer 1963. Widerwillig begleitet die 17-jährige Frances (Jennifer Grey), genannt 'Baby', ihre Familie in den Urlaub. Im Feriencamp lernt sie den Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen und ist von ihm begeistert. Auf einer Party der Camp-Mitarbeiter lässt sie sich von der erotischen Atmosphäre in den Bann ziehen. Als sie erfährt, dass Johnnys Tanzgefährtin Penny (Cynthia Rhodes) schwanger ist, versucht sie zu helfen. Sie ermöglicht Penny mit geliehenem Geld eine Abtreibung. Frances' Vater ist allerdings weder von den Investitionen noch von den Bekanntschaften seiner Tochter begeistert und versucht seinen Einfluss geltend zu machen.