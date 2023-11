Im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) werden zwei Ordensschwestern ermordet. In "Die Bergretter: Aus Angst" (ZDF) führt ein Familienstreit zu einem schlimmen Unfall. Außerdem heißt es für zwei Promis "Blamieren oder Kassieren" (RTL).

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Totgeschwiegen, Krimi

Ein Gerichtsprozess gegen den 82-jährigen Frauenarzt Dr. Sánchez (Bernd Birkhahn) erregt Aufmerksamkeit in Barcelona. Der ehemalige Leiter der Klinik wird wegen des Vorwurfs angeklagt, in der Zeit der Franco-Diktatur Müttern ihre Neugeborenen weggenommen zu haben, um sie regimetreuen Adoptivfamilien zu übergeben. Als zwei Nonnen, die damals als Krankenschwestern mit Sánchez auf der Geburtsstation arbeiteten, ermordet werden, vermuten Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) und ihr Partner Xavi Bonet (Clemens Schick) einen Zusammenhang. Die engagierte Journalistin Lucía Blanxart (Bibiana Beglau) enthüllt Vorwürfe gegen Ärzte, Adoptiveltern und die Kirche, und zeigt auf, wie das Vertuschungssystem des Schweigens immer noch aktiv ist.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Aus Angst, Heimatserie

Robert Eichner (Simon Böer) verschwand vor Jahren angeblich grundlos. Doch sein Sohn Jonas (Julius Gause) kennt den wahren Grund und möchte verhindern, dass Robert wieder Teil der Familie wird. Auf einem Bergparkplatz will er seinen Vater zur Rede stellen und klarstellen, dass er sich von seiner Mutter und ihm fernhalten soll. Das Gespräch verläuft anders als erwartet, und es kommt zu einem unglücklichen Unfall: Robert stürzt einen Abhang hinunter. Aus Angst vor den Konsequenzen versucht Jonas, die Tat zu vertuschen, da er annimmt, sein Vater sei bei dem Sturz ums Leben gekommen.

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer blamiert sich? Wer kassiert ab? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton, der natürlich auch für RTL in sein legendäres rotes Sakko schlüpft. Zwei Promis treten gegeneinander in einem Quizduell an. In der Finalrunde quizzt ein Gast aus dem Publikum gegen den zuvor siegreichen Promi. Jede richtige Antwort bringt sie oder ihn dem begehrten Gewinn von 10.000 Euro einen Schritt näher.

20:15 Uhr, VOX, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel), ein unsterblicher Kämpfer und der letzte Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung bewahren. Im Kampf gegen eine Gruppe böser Hexen und Zauberer, die unter der Kontrolle einer mächtigen Hexenkönigin stehen, verbündet er sich - nicht ganz freiwillig - mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem zurückhaltenden Priester (Elijah Wood). Gemeinsam bekämpfen sie das wachsende Heer der bösartigen Oberhexe, um diese endgültig zu besiegen.

20:15 Uhr, 3Sat, Mord in der Familie - Der Zauberwürfel, Krimi

Am Neujahrstag wird Thomas Becker (Matthias Koeberlin), der Sohn des einflussreichen Bauunternehmers Henry Becker (Heiner Lauterbach), in seinem Auto auf einem Parkplatz erschossen. Kommissarin Barbara Falck (Sabine Winterfeldt) und ihr Kollege Christian Krämer (Wolf Danny Homann) vermuten zuerst einen Zusammenhang mit dem Einsturz des "Wohnwürfels". Dabei handelt es sich um ein ambitioniertes Bauprojekt von "Becker & Sohn" unter der Leitung von Thomas' Halbbruder Eric (Lucas Gregorowicz). Bei dem Einsturz kam eine junge Reinigungskraft ums Leben.