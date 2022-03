Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) rast ein Lastwagen in ein gut besuchtes Café. Markus Lanz moderiert im ZDF einen Live-Spendenabend für die Ukraine. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht das große Umstyling an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Vergeltung, Krimi

Ein Lieferwagen rast in ein gut besuchtes Café im Herzen von Meran, der Fahrer entkommt unerkannt. Ein politischer Anschlag? Ein persönlicher Racheakt? Oder eine erpresserische Warnung von Kriminellen? "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) lässt in alle Richtungen ermitteln. Für Spannungen mit ihrem Partner Jonas (Gabriel Raab) sorgt ein ungewöhnlicher Zeuge, der "zufällig" am Tatort ist: Sonjas früherer Polizeikollege Mike Gerber (Hendrik Duryn), dem sie in ihrer Frankfurter Zeit auch privat nahestand.

20:15 Uhr, ZDF, Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine, Benefizsendung

Markus Lanz führt durch einen besonderen Spenden-Fernsehabend für die Ukraine. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, Beobachtern und Experten - zugeschaltet aus der ganzen Welt oder im Studio zu Gast. Das Netz der ZDF-Auslandskorrespondenten, Reporterinnen und Reporter wird den Abend mit aktuellen sowie sehr persönlichen Berichten begleiten.

20:15 Uhr, kabel eins, Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur, Reportage

Diesmal reist Peter Giesel nach Griechenland: Er sucht eine junge Frau, die ihren Kunden Pferde verkauft, aber nicht liefert. Findet der Abzockexperte die Betrügerin? Und: Was tun, wenn Internet-Betrüger die Identität klauen? Giesel trifft Menschen, die sich unwissend zu Handlangern von Betrügern machen. Er klärt auf, wie man sich davor schützen kann.

20:30 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel- by Heidi Klum, Castingshow

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt: Pony oder Pixie-Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk präsentieren sich die Models im neuen Look vor Heidi Klum und der ehemaligen GNTM-Kandidatin Sarina Nowak. Das Besondere: Der Entscheidungswalk ist gleichzeitig ein Fotoshooting. Wer hat am Ende des Laufstegs die besten Posen?

22:30 Uhr, VOX, James Bond 007 - Diamantenfieber, Spionage-Action

James Bond (Sean Connery) spürt seinen Rivalen Blofeld (Charles Gray) auf, um den Mord an seiner Freundin Tracy zu rächen. Kurz darauf nimmt sich der Top-Agent eines neuen Falles an: Er soll mehrere Diamanten-Diebstähle aufklären. Dafür reist er nach Amsterdam, wo er die Identität eines kürzlich festgenommenen Diamantenschmugglers annimmt, um den Schmugglerring zu unterwandern. Bei den Ermittlungen trifft er dann überraschenderweise auf ein bekanntes Gesicht.