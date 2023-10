Im "Irland-Krimi" (Das Erste) droht eine junge Frau damit, sich von einem Hochhaus zu stürzen. Die Lehrerin Fritzie (ZDF) muss sich mit ihrem ungeliebten Vater auseinandersetzen. Außerdem erzählt "Dracula Untold" (VOX) von den Ursprüngen des Vampirfürsten.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Mond über Galway, Krimi

Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) wird mitten in der Nacht zu einem Notfall gerufen: Eine junge Frau droht, sich von einem Hochhaus in den Tod zu stürzen. Cathrin kennt die verstörte Frau: Moon Flynn (Serena Kennedy) war vor einigen Jahren bei Cathrin in Therapie wegen einer Borderlinestörung, die sie jedoch vorzeitig abgebrochen hatte. Cathrin kann Moon davon abhalten, sich zu stürzen, aber sie kommt zu spät, um Moons Geliebten Colin (Darragh O'Toole) zu retten, der vom Dach des Hochhauses fällt. Handelte es sich um einen Suizid?

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Sturm und Drang, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) hat den Kontakt zu ihrem Vater Karl abgebrochen und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Selbst als das Krankenhaus sie mehrmals kontaktiert, fühlt sie sich nicht zuständig. Doch nachdem Fritzie die Anrufe des Krankenhauses mehrere Tage lang ignoriert hat, redet ihr Freund und Kollege Gerd (Falk Rockstroh) ihr ins Gewissen. Als sie dann sieht, wie sich Karls Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert hat, trifft sie eine entscheidende Wahl.

20:15 Uhr, VOX, Dracula Untold, Fantasydrama

Die Vorgeschichte des berühmtesten Vampirs der Welt erzählt von dem transsilvanischen Fürsten Vlad (Luke Evans). Als Vlad, der Pfähler bekannt, versucht er zu verhindern, dass Jungen von den Osmanen entführt und zu Soldaten für den Sultan ausgebildet werden, so wie es einst sein eigenes Schicksal war. Um die Osmanen zu besiegen, geht Vlad jedoch einen Pakt ein, der einen Preis verlangt, der nicht von dieser Welt zu sein scheint.

20:15 Uhr, RTL, Die große GEO-Story - Wie wir die Welt gesund essen, Reportagereihe

Das größte ökologische Problem der Welt? Es ist nicht das Auto, nicht das Flugzeug und nicht das Kohlekraftwerk, sondern unsere Ernährung. Bahnbrechende technologische Entwicklungen haben die Lebensmittelindustrie zu einem unglaublichen Erfolg gemacht, aber jetzt droht uns dieses "Milliardenbusiness" in den Abgrund zu reißen. In "Die große GEO-Story" wirft der Naturjournalist Dirk Steffens einen Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelindustrie.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Obwohl Michael als ausgebildeter Koch und Küchenmeister die besten Voraussetzungen für ein eigenes Restaurant mitbringt, schreibt das "Linas" monatlich rote Zahlen. Das gesamte Team von Michael ist überzeugt von ihrem Engagement, dem Ambiente des Lokals und dem Essen, dennoch können sie sich nicht erklären, warum die Gäste ausbleiben. Um ihnen die Realität vor Augen zu führen, greift Frank Rosin zu drastischen Maßnahmen.