Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) nimmt die Camping-Party dreier Senioren eine mysteriöse Wendung. Bei "ProSieben" steigt das Finale von "Germany's next Topmodel". In "Pixels" (VOX) überfallen Figuren aus alten Videospielen New York.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied, Krimi

Ulf (Christian Steyer), Eva (Imogen Kogge) und Renate (Gabrielle Scharnitzky), alle in ihren Siebzigern, feiern ausgelassen während eines Camping-Trips in Polen. Am nächsten Tag wird Ulf, verwirrt und mitgenommen, von Jägern am Waldrand gefunden. Er glaubt, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts erinnern. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und Polizeikommissar Lucjan Gadocha (Merab Ninidze) benachrichtigt. Bei einer Grenzkontrolle halten Holm Brendel (Rainer Sellien) und Dorit Martens (Jana Julia Roth) Evas Camper an, der Feuer fängt und explodiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen ihrer letzten Herausforderung. Wer überzeugt Heidi Klum und ihre Gäste im großen Finale und wird GNTM 2023? Welches Model erscheint auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar und gewinnt 100.000 Euro? Und wer wird das deutschlandweites Kampagnengesicht von MAC Cosmetics?

20:15 Uhr, VOX, Pixels, Sci-Fi-Action

Im Jahr 1982 wurde eine Raumsonde ins Weltall geschickt, um eine Nachricht des Friedens an außerirdische Lebewesen zu senden. Unglücklicherweise wird diese von den Aliens gegenteilig verstanden und sie greifen die Erde in Form von Videospielcharakteren an. Die einzige Hoffnung sind die Arcade-Champions Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) und Eddie Plant (Peter Dinklage). Diese müssen ihre Expertise nutzen, um die Aliens zu besiegen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Im Gipfelbuch, Heimatserie

Die heikle Bergung eines schwer verletzten Mannes gelingt, doch an der Unglücksstelle weisen Blutspuren auf eine zweite Person hin. Ein Auszug aus einem Gipfelbuch führt Markus (Sebastian Ströbel) auf eine Spur. Luisa Hertinger (Carolina Vera) realisiert indes, dass ihr Sohn Felix (Alessandro Schuster) hinter ihre Affäre mit dem verunglückten Ben Fechtner (Nicolas König) kam und es am Berg offensichtlich eine folgenschwere Begegnung gab. Als sie Felix findet, eskaliert ein Streit, und der Junge stürmt davon.

22:25 Uhr, VOX, Girls Trip, Komödie

Früher waren sie als berühmt-berüchtigte "Flossy Posse" echte Partylöwinnen und beste Freundinnen. Doch nach der Uni haben sich Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Lisa (Jada Pinkett Smith) und Dina (Tiffany Haddish) aus den Augen verloren. Wegen Job, Kindern und Beziehungsstress ist es mittlerweile schon einige Jahre her, dass die vier Freundinnen gemeinsam die Clubs unsicher gemacht haben. Als in New Orleans das jährliche Essence Festival ansteht, nutzen die vier Frauen die Gelegenheit für einen längst überfälligen Party-Trip, bei dem sie ihre College-Tage wiederaufleben lassen wollen.

