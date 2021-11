Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) nimmt die Camping-Party dreier Senioren eine mysteriöse Wendung. Bei "Wer wird Millionär?" (RTL) lädt Günther Jauch zum Promi-Special. In "The Huntsman & The Ice Queen" (VOX) sagt Emily Blunt der Liebe den Kampf an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied

Ulf (Christian Steyer), Eva (Imogen Kogge) und Renate (Gabrielle Scharnitzky), alle in ihren Siebzigern, feiern ausgelassen während eines Camping-Trips in Polen. Am nächsten Tag wird Ulf, verwirrt und mitgenommen, von Jägern am Waldrand gefunden. Er glaubt, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts erinnern. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und Polizeikommissar Lucjan Gadocha (Merab Ninidze) benachrichtigt. Bei einer Grenzkontrolle halten Holm Brendel (Rainer Sellien) und Dorit Martens (Jana Julia Roth) Evas Camper an, der Feuer fängt und explodiert.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Prominenten-Special, Quizshow

Günther Jauch lässt die Promis wieder zittern: Knackt dieses Mal ein Star im Rahmen des RTL-Spendenmarathons die Millionen-Frage? Mehrere mutige Prominente stellen sich für den guten Zweck der Herausforderung und alles ist möglich. Wer blamiert sich, wer taktiert angstfrei, wer verlässt sich auf sein Wissen oder Bauchgefühl? Mit Herz und Verstand treten die mutigen Stars an. Wer erspielt dieses Mal die Million bei Günther Jauch?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Keine Lügen mehr, Heimatserie

Nach der Umweltaktion "Saubere Berge" werden der Unternehmer Daniel Pflüger (Steffen Schroeder) und Benno Schneider (Felix Hellmann) vom Denkmalamt vermisst. Niemand kann sich das Verschwinden erklären, bis Markus (Sebastian Ströbel) auf eine dramatische Spur stößt. Dann erfährt er, dass sich Daniels Ehefrau Meike (Rebecca Rudolph) auf eigene Faust auf die Suche nach den Vermissten gemacht hat - warum?

20:15 Uhr, VOX, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyaction

Durch eine Intrige verliert Freya (Emily Blunt) ihren Geliebten und ihr Kind. Sie schwört der Liebe ab, trennt sich von Schwester Ravenna (Charlize Theron) und errichtet im Norden ihr eigenes, eisiges Königreich. Aus den umliegenden Dörfern lässt Freya die Kinder entführen, um sie zu ihrer Armee zu formen. Als sich Eric (Chris Hemsworth) und Sara (Jessica Chastain) ineinander verlieben, trennt Freya die beiden mit Gewalt. Doch kein Winter währt ewig.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 1), Fantasyabenteuer

Albus Dumbledore ist tot, Hogwarts verlassen und das Ministerium für Zauberei fest in der Hand von Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Um die Zaubererwelt vor dessen Schreckensherrschaft zu bewahren, brechen Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) zu einer gefährlichen Mission auf: Gemeinsam wollen sie die letzten verbliebenen Horkruxe aufspüren und zerstören. Denn nur deren Vernichtung kann Voldemorts Macht noch brechen.