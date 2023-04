In "Der weiße Kobold" (Das Erste) gerät ein Logistiker ungewollt in die illegalen Machenschaften seines Chefs. Das ZDF zeigt die große "Terra X"-Show und der "Bachelor" (RTL) stellt sich in Rio de Janeiro den Dreamdates.

20:15 Uhr, Das Erste, Der weiße Kobold, Komödie

Freddy Sternthaler (Frederick Lau), Anfang 30, versucht durch ein Übermaß an Korrektheit zu glänzen, was ihn für seinen neuen Job als Disponent einer Wiener Speditionsfirma denkbar ungeeignet macht, denn dort nimmt man es mit der Korrektheit nicht so ganz genau. Als Freddy dem illegalen Schmuggel seines Chefs Zeko (Michael Thomas) auf die Schliche kommt, schickt der ihn kurzerhand zum Zigarettenkaufen in die nächste Bar. Ganz andere Sorgen hat Kunstagentin Ema Draganovic (Maya Unger): Ihr Bruder Martin (Simon Steinhorst), ein ebenso begabter wie suchtgefährdeter Künstler, hat im Vollrausch ein Kilogramm Kokain unter seine Farben gemischt und in einem Bilderzyklus vermalt. Das Problem nur: Der Stoff gehörte ihm gar nicht, sondern dem Betreiber eines exklusiven Wiener Nachtklubs.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

Dieses Mal geht es um spannende Geheimnisse. Moderator Johannes B. Kerner stehen dabei die Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich und "MrWissen2Go" Mirko Drotschmann zur Seite. Es geht unter anderem um die Verbotene Stadt in Peking, die jahrhundertelang nur ausgewählte Menschen betreten durften, um angebliche Forschung an Ufos in der sagenumwobenen Area 51 und um Banksy - den berühmten Streetart-Künstler, dessen Identität noch immer geheim ist. Judith Rakers und Oliver Wnuk treten in einem spannenden Wissensduell gegen Sonya Kraus und Matthias Matschke an und kämpfen um einen Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

In Rio de Janeiro stehen die Dreamdates an. Und dabei wird die Millionenstadt aus allen Blickwinkeln unter die Lupe genommen. Per Tram und zu Fuß, auf einem Yacht-Trip vorbei an der Copacabana und aus der Luft mit dem Helikopter. Auch wenn ein Dreamdate nicht ganz nach Plan verläuft - die Romantik kommt auch hier nicht zu kurz. Doch am Ende bekommen nur drei Frauen eine Rose von Bachelor David.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Halbstark, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) soll den 17-jährigen Marc aufspüren. Dieser ist der Sohn seiner alten Schulfreundin. Er findet heraus, dass Marc in Drogendeals verwickelt ist - und noch Schlimmerem. Er zermürbt seine Lehrer durch Psychoterror und nimmt an illegalen Autorennen teil. Als Wilsberg Marcs Mitschüler bei so einem Rennen beschattet, macht er dort eine grauenvolle Entdeckung: Er stößt auf die Leiche eines jungen Mannes. Es ist Marc - erschossen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.