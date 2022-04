Im "Wien-Krimi" (Das Erste) stößt eine Frau ihren Mann aus dem Fenster ‒ eine Beziehungstat? Das ZDF zeigt neue Folgen mit dem Klinikarzt "Doktor Ballouz" und bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) müssen die Kandidatinnen aufs Trampolin.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Prater, Krimi

Ein vermeintlich klarer Fall: Eine Frau (Elena Wolff) stößt im Streit ihren Mann (Roman Binder) aus dem Fenster seines Hochhausbüros und nimmt anschließend aus Verzweiflung eine fast tödliche Dosis Schlaftabletten. Ihre Abschieds-SMS und die Aufnahmen einer Überwachungskamera lassen auf eine Beziehungstat schließen. Obwohl die Lösung naheliegend scheint, bittet Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) ihren blinden Ex-Chef und Vorgänger Alexander Haller (Philipp Hochmair) und seine "rechte Hand" Niko Falk (Andreas Guenther) um Unterstützung.

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Leere Seiten, Dramaserie

Doktor Ballouz (Merab Ninidze) muss Rosa (Ursula Werner) nach einem Sturz an der Schulter operieren. Wird die standhafte, alte Frau ihren Arm wieder belasten und ihren Gasthof weiterführen können? Ein neuer Mensch tritt in Ballouz' Leben: Eva (Helene Grass), die Leiterin der Krankenhaus-Wäscherei. Dorthin bringt Ballouz seine schmutzigen Hemden, als seine Waschmaschine aufgrund eines Blitzschlags den Geist aufgibt. Der Beginn einer Freundschaft oder sogar mehr?

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Confidence is key. Noch gelingt es nicht jedem Model, aus sich herauszukommen und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Deshalb kommt Nikeata Thompson in die Villa und gibt den Models ein Teaching zum Thema Selfconfidence und Selbstliebe. Die neuen Erkenntnisse können die Models direkt im Shooting anwenden - dort müssen sie, umgeben von Glitzer, auf einem Trampolin springen und dabei möglichst elegant aussehen. In der Entscheidung nimmt Designer Peter Dundas neben Heidi Klum Platz.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Action

Eigentlich sind Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton (Idris Elba) auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Brixton das Handwerk zu legen?