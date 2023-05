"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod an der Donau": Alex (Philipp Hochmair, l.) und Niko (Andreas Guenther) untersuchen die Leiche.

Im "Wien-Krimi" (Das Erste) halten zwei Morde den blinden Ermittler Haller und seinen Chauffeur auf Trab. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) kümmert sich um die Eltern eines schwer kranken Babys. Bei "Germany's Next Topmodel" steht das "Rich Girl"-Shooting an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod an der Donau, Krimi

Wo eine Leiche liegt, kann auch eine zweite sein! Als hätte es Haller (Philipp Hochmair) gewusst, sucht er nahe dem Fundort einer erschossenen Frau weiter. Tatsächlich finden Hallers "Auge" Niko (Andreas Guenther) und Kommissarin Laura (Jaschka Lämmert) einen weiteren Toten im Gebüsch. Falsche Zeit, falscher Ort - was dem Theatermacher Thomas Bachmann (Erwin Reichel) beim Joggen in den Donauauen zum Verhängnis wurde, scheint klar: Jemand musste ihn als Zeugen des Mordes an der 60-jährigen "Daggi" Moser (Sibylle Kos) zum Schweigen bringen!

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Fels in der Brandung, Heimatdrama

Mit der Geburt ihrer ersten Tochter scheint das Glück von Nadia (Leni Adams) und Felix Berger (Sebastian Fräsdorf) perfekt. Doch Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) hat den Verdacht, dass die kleine Rosa lebensgefährlich erkrankt ist. Das Baby könnte das Marfan-Syndrom haben, eine Bindegewebsstörung, die unbehandelt lebensgefährlich ist. Tatsächlich muss das Neugeborene sofort operiert werden. In dieser Situation ist Nadia froh, mit Felix einen starken Partner an ihrer Seite zu wissen.

20:15 Uhr, Sat.1, Herztöne, Liebeskomödie

Lissie Lensen (Jennifer Ulrich) hat als kleines Mädchen nur einen Traum: Prinzessin werden. Folgerichtig ist sie jetzt auch bei der trendigen Frauenzeitschrift "Gossip" gelandet. Doch leider nur als kleine Assistentin, denn ihre Chefin Carmen traut ihr nicht zu, mit dem richtigen Biss auf Promi-Jagd zu gehen. Erst als Lissie mit dem gutaussehenden Paul (Pasquale Aleardi) einen heißen One-Night-Stand hat, ändert sich ihr Leben schlagartig. Denn Paul ist der Verlobte der dänischen Prinzessin und Thronfolgerin Silvia.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Überraschung! Diese Woche bekommen die Models Besuch von ihren Liebsten aus der Heimat. Beim "Rich Girl"-Shooting posieren die GNTM-Anwärterinnen in einem luxuriösen Penthouse und werden nicht nur von Heidi Klum unter die Lupe genommen, sondern auch von ihrem Besuch aus der Heimat. Der Entscheidungswalk gleicht einer Gala: In riesigen Roben müssen die Models einen eleganten Walk zwischen Family & Friends hinlegen.

22:15 Uhr, Sat.1, Gefangen im Paradies, Ferienschocker

Zusammen mit Sohn Max (Mika Seidel) verbringt Anna (Anna Loos) entspannte Tage in einem Luxusresort auf einer einsamen Insel. Doch dann überfallen Piraten die Hotelanlage und kidnappen die Urlauber, um Lösegeld von den Botschaften zu erpressen. Anna gelingt zusammen mit dem Hotelangestellten Philipp die Flucht in den Dschungel - doch Max fällt den Geiselnehmern in die Hände. Anna wächst über sich hinaus, um ihr Kind zu retten.