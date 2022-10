Anna Schudt gerät als "Die Bürgermeisterin" (ZDF) ins Visier der rechten Szene. Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) wird es romantisch und bei kabel eins ist Harrison Ford "Auf der Flucht".

20:15 Uhr, ZDF, Die Bürgermeisterin, Drama

Ortsbürgermeisterin Claudia Voss (Anna Schudt) steht vor einer Herausforderung: Der Landkreis beschließt, ausgerechnet im beschaulichen Neustadt-Linden ein Heim für Geflüchtete einzurichten. Claudia will das Beste aus der Situation machen, doch die Pläne für die Gemeinschaftsunterkunft stoßen schnell auf Widerstand, angeführt von Unternehmer Veith Landauer (Alexander Beyer). Claudia ahnt anfangs nicht, dass sie immer weiter ins Visier der rechten Szene gerät.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Fleckviehzüchter Michael K. freut sich auf seinen Besucher - und es geht direkt hoch her! Michael N. dagegen kann sich einfach nicht entscheiden. Das geht den Frauen gehörig auf die Nerven. Bei Ammenkuhhalter Jörg und seiner Hofdame wird es romantisch. Trotzdem fließen die Tränen in Strömen.

20:15 Uhr, kabel eins, Auf der Flucht, Actionthriller

Der Chirurg Dr. Richard Kimble (Harrison Ford) lebt in Chicago. Eines Abends überrascht er einen Einbrecher, der seine Frau Helen (Sela Ward) tödlich verletzt hat. Da der Mediziner von einer hohen Lebensversicherung profitiert, verdächtigt die Polizei jedoch Kimble selbst als Mörder. Vor Gericht verurteilt man ihn zum Tode. Auf dem Weg zur Hinrichtung kann Kimble wie durch ein Wunder fliehen und hat von da an nur noch ein Ziel: den Mörder seiner Frau zu finden. Doch es wird eng für ihn: Der unerbittliche Marshall Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) hat sich auf Kimbles Fährte gesetzt, fest entschlossen, ihn zu stellen.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

Diese Woche finden gleich zwei zukünftige Bräute ihr Traumkleid und eine Märchenhochzeit steht bevor. Doch werden Jana und Markus auf den ersten Blick "Ja" sagen? Bei Jaqueline und Peter fliegen die ersten Schmetterlinge im Bauch, was man von Christoph und Nadine leider nicht behaupten kann. Die Stimmung in Amsterdam ist eher beklemmend als beflügelt. Auch Kinga und Morten stellen in ihren Flittertagen in Italien erste Unterschiede fest.

22:45 Uhr, ZDF, Vigil - Tod auf hoher See, Krimiserie

Amy Silva (Suranne Jones) ermittelt an Bord der "Vigil" im Todesfall Burke. Ihre Kollegin Kirsten Longacre (Rose Leslie) führt parallel Ermittlungen an Land durch, wo es einen weiteren Mord gab. Craig Burke wurde an Bord des U-Bootes vergiftet, Amy hat den Ersten Offizier verhaftet. Hinweise auf einem USB-Stick ergeben jedoch neue Verdächtige. Burkes Freundin, Jade Antoniak (Lauren Lyle), starb an Land eines gewaltsamen Todes. Beide Fälle müssen zusammenhängen.