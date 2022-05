"Die Glücksspieler" (Das Erste) stehen im Rennen um die Million Euro vor immer neuen Problemen. Die Zuchtpflanze "Little Joe" (arte) soll Menschen glücklich machen. Für die Promis im "Club der guten Laune" (Sat.1) steht eine Karaoke-Party an.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Glücksspieler: Auf den Hund gekommen, Dramaserie

Jasper (Manuel Rubey) hat seinen Job verloren und ist nun mehr zu Hause. Jetzt kann er sich wenigstens um seinen Sohn und den zugelaufenen kleinen Hund kümmern, während Simone (Lena Dörrie) wieder als Ärztin arbeitet. Doch nicht bei allen stellen sich glückliche Momente ein: Firat (Eko Fresh) hat die Million leider noch nicht und muss aus Geldnot seine Firma verkaufen. Max (Sergej Moya) spielt einen Gig nach dem anderen, während Ines' (Katharina Schüttler) Beförderung geplatzt ist.

20:15 Uhr, arte, Little Joe, Sci-Fi-Drama

Alice Woodard (Emily Beecham) ist Wissenschaftlerin und alleinerziehende Mutter. Sie arbeitet für ein Unternehmen, das auf die Entwicklung neuer Pflanzenarten spezialisiert ist. Alices neueste Kreation namens "Little Joe" ist eine Blume, deren Duft das Hormon Oxytocin freisetzt und so die Menschen glücklicher machen soll. Im Gegenzug müssen sich die Besitzer aufmerksam um die Pflanze kümmern. Alice will "Little Joe" wie ein Antidepressivum einsetzen und verspricht sich von ihr großen Erfolg bei der nächsten Pflanzenmesse. Allerdings zeigen sich nach und nach mehr Anzeichen dafür, dass "Little Joe" nicht ganz ungefährlich ist.

20:15 Uhr, Sat.1, Club der guten Laune, Realityshow

Mit viel Sonnenschein und guter Laune starten die zehn Promis in eine neue Woche. In der "Bunten Stunde" feiern die Club-Bewohner eine Karaoke-Party: Dafür schlüpfen die Promis in lustige Kostüme und stellen ihre Gesangskünste mit zugelosten Evergreens wie "Wannabe" und "It's My Life" unter Beweis. Wer hat das größte Entertainment-Talent? Doch auch in dieser Folge muss einer die Villa verlassen und das alles entscheidende Clubspiel fordert von den Promis Nerven wie Drahtseile.

20:15 Uhr, kabel eins, Das perfekte Verbrechen, Thriller

Als er von der Affäre seiner Frau erfährt, beschließt Unternehmer Ted Crawford (Anthony Hopkins), sich an ihr und ihrem Geliebten zu rächen. Dafür ins Gefängnis gehen will er jedoch nicht und plant deshalb das perfekte Verbrechen. Bei seinem Vorhaben hat er die Rechnung jedoch ohne den jungen Staatsanwalt Beachum (Ryan Gosling) gemacht, der ihm als erbitterter Gegner im Gerichtsstand gegenübersteht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mundtot, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) und seine Kollegen vom Finanzamt werden diesmal selbst überprüft. Doch dann werden Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf gefunden und eine Kollegin begeht angeblich Selbstmord. Ekki glaubt das nicht und verdächtigt den Finanzamtsleiter Koch (Udo Schenk). Dieser sorgte nämlich dafür, dass übereifrige Kollegen mundtot gemacht wurden. Auch Wilsberg (Leonard Lansink) vermutet, dass im Finanzamt etwas faul ist. Er kann nämlich durch einen geplatzten Deal mit der Stadt seinen Kredit nicht mehr ablösen. Sein Antiquariat soll gepfändet werden.