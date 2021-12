Die Anwältin Heiland (Das Erste) landet durch einen bösen Trick im Gefängnis. Das ZDF beleuchtet die Karriere von Schlagersänger Roland Kaiser. In "Die Toten vom Bodensee" (ZDFneo) hat es ein Serienmörder auf Frauen abgesehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: 48 Stunden, Anwaltsserie

Als Romy (Christina Athenstädt) einen neuen Mandanten im Gefängnis besuchen will, findet der Beamte der Einlasskontrolle ein kleines Päckchen mit Drogen in ihrem Mantel. Romy wird verhaftet. Sie wurde hereingelegt! Romy ist sich sicher, dass Chao Zübert (Madieu Ulbrich) dahintersteckt, der am Morgen überraschend in der Kanzlei auftauchte, um sie um einen speziellen Gefallen zu bitten. Karin (Peggy Lukac) schlägt sofort Alarm und trommelt alle zusammen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Mensch Roland Kaiser!, Porträt

Roland Kaiser: einer der erfolgreichsten deutschen Sänger, mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger, volle Konzerthallen. Aber auch: Pflegekind, schwere Krankheit, gescheiterte Ehen. "ZDFzeit" zeichnet die Karriere des Stehaufmannes nach. Begleitet den Sänger ins Studio, hinter die Bühne und auf seine Lieblingsinsel Sylt. Exklusive Interviews mit Kaiser und langjährigen Weggefährten zeigen eine einmalige deutsche Erfolgsgeschichte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten vom Bodensee: Die vierte Frau, Krimi

In einem für den Bodensee typischen Hopfenfeld wird die Leiche einer Frau gefunden - wie in einem Spinnennetz wurde Jutta Reike vom Täter in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert. Und es ist nicht der erste Fall dieser Art: Jutta Reike ist offenbar das vierte Opfer eines Serienkillers. Die Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz stellen jedoch fest, dass die Tat nicht dem sonstigen Muster des Täters entspricht.

20:15 Uhr, kabel eins, Während du schliefst, Liebeskomödie

Die einsame Lucy (Sandra Bullock) jobbt am Fahrkartenschalter der Chicagoer S-Bahn. Eines Tages rettet sie dem gut aussehenden Peter Callaghan (Peter Gallagher) das Leben. Im Krankenhaus wird sie versehentlich für die Verlobte des im Koma liegenden Mannes gehalten, sogar Peters Familie nimmt ihr den Schwindel ab und schließt sie in ihr Herz. Nur Peters Bruder Jack (Bill Pullman) zeigt sich skeptisch. Als die beiden sich nach einigen Auseinandersetzungen ineinander verlieben, wird Lucys Lage immer misslicher.

20:15 Uhr, NITRO, James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie, Actionthriller

Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce) gelingt es, China und Großbritannien an den Rand eines Krieges zu manövrieren - durch Satellitenmanipulation und ein für Radar unsichtbares Schiff. Sein weltweit zu empfangender neuer Fernsehkanal hat zuschauerträchtige Bilder für den Sendestart und er ist auf dem besten Weg, die politischen Verhältnisse in China zu seinen Gunsten zu ändern. Doch der britische Geheimdienst findet schnell erste Spuren, die zu Carver führen und schickt seinen besten Geheimagenten, James Bond (Pierce Brosnan), los.