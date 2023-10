"Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der Stalker": Romy Heiland (Christina Athenstädt) ermittelt zusammen mit Ringo Holländer (Tim Kalkhof) in einem Yoga-Studio.

Die Anwältin Heiland (Das Erste) hat es mit Stalking in einem Yoga-Studio zu tun. In "Gänsehaut 2" (kabel eins) wird eine Kleinstadt von Romanfiguren heimgesucht. Auf ProSieben stellen sich Joko und Klaas wieder dem Kampf um Sendezeit.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der Stalker, Anwaltsserie

Rita Stoll (Katharina Spiering) sucht Hilfe bei Romy (Christina Athenstädt). Sie wurde gefilmt, als sie vor den Kursteilnehmern in einem Yoga-Studio in einem Zustand völliger Enthemmung halbnackt tanzte. Das beunruhigende Video wurde im Internet veröffentlicht. Rita hatte unwissentlich LSD in ihrem Tee gehabt. Für die Personalmanagerin eines bedeutenden Autozulieferers steht viel auf dem Spiel: Dieser Vorfall könnte sie ihren Arbeitsplatz kosten. Wer war derjenige, der ihr schaden wollte?

20:15 Uhr, kabel eins, Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween, Fantasy

Die Jugendlichen Sam (Caleel Harris) und Sonny (Jeremy Ray Taylor) sind sich nicht im Geringsten bewusst, was sie bei der Reinigung eines heruntergekommenen Gebäudes entdeckt haben. Ein zuerst unscheinbares Buch von R. L. Stine bringt unerwartet die Holzpuppe Slappy zum Vorschein, die bald offenbart, dass sie sprechen kann und übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Doch trotz ihrer anfänglichen Freundlichkeit tritt bald ihr wahres Wesen zutage.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas stellen sich gemeinsam einer Herausforderung gegen einen ganzen Sender. Sie müssen gegen das gesamte ProSieben-Universum antreten und sind zu einem Kräftemessen mit allen eingeladen. ProSieben allein entscheidet über ihre Gegner und die Spiele. Wenn Joko und Klaas triumphieren, gewährt der Sender ihnen einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Falls ihr Arbeitgeber siegt, müssen sie bedingungslos in seine Dienste treten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland - Haifischbecken, Krimikomödie

Die digitale Revolution beginnt in Leer, zumindest wenn es nach Grit Larson (Genija Rykova) und Johann Waal (Andreas Windhuis), dem Inhaber der Investment Company, geht. Ein Technologiepark namens Friesland-Valley soll entstehen. Die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) sollen Waal zum Hotel und zur abendlichen Veranstaltung begleiten. Doch nachdem sie ihn zum Hotel eskortiert haben, taucht er nicht mehr auf - er ist wie vom Erdboden verschwunden, aber seine Sachen befinden sich immer noch im Hotelzimmer.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Diplomatin: Tödliches Alibi, Politthriller

Karla Lorenz (Natalia Wörner) unterstützt als Botschafterin in Prag ein deutsch-tschechisches Prestigeprojekt zur Künstlichen Intelligenz im Gesundheitssektor. Während der gut vorbereiteten Präsentation im Prager Future Campus erfährt Karla, dass es auf tschechischer Seite ernsthafte Probleme gibt und das Projekt vor dem Aus steht. Darüber hinaus steht ihr Ansprechpartner, der charismatische Ministerialbeamte Stokr (Stipe Erceg), unter einem schwerwiegenden Verdacht: Er soll möglicherweise betrunken Fahrerflucht begangen haben.