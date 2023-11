Die Anwältin Heiland (Das Erste) wird mit einem Fall von Fahrerflucht konfrontiert. In "Friesland: Artenvielfalt" (ZDFneo) geraten die Mordermittler zwischen die Fronten von Naturschützern und Landwirten. Außerdem segelt Russell Crowe in "Master and Commander" (Tele 5) um die halbe Welt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Nichts als die Wahrheit, Anwaltsserie

Romy (Christina Athenstädt) steht vor einer schockierenden Fahrerflucht-Anklage: Ein achtjähriger Junge wurde von einem Auto tödlich verletzt, und der flüchtige Fahrer bleibt unbekannt. Florian Peiske (Holger Bülow), der Vater des Jungen, behauptet, am Unfalltag ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht gesehen zu haben, das mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kurz bevor er die Unfallstelle erreichte. Die Frage, warum die Polizei dieser Spur nicht nachgegangen ist, wirft zusätzliche Rätsel auf.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Artenvielfalt, Krimi

Die Kneipenbesitzerin Carolin Wörner (Monika Wegener) wurde erschossen. Bei den Ermittlungen geraten die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) zwischen die Fronten von Naturschützern und Landwirten. Erik Thomsen (Mike Hoffmann), Carolins Freund und Leiter der Naturschutzgruppe, befindet sich in einem Streit mit dem Landwirtschaftsbündnis. Einerseits soll die Artenvielfalt durch Mähverbote geschützt werden, andererseits befürchten die Landwirte dadurch finanzielle Einbußen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Seit 2005 sorgt Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze bereits für Herzklopfen auf dem Land. Auch diesmal lassen sich wieder zwölf Landwirte auf die romantische Suche nach der großen Liebe ein. Moderatorin Inka Bause verspricht: "In diesem Jahr können sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!"

20:15 Uhr, Tele 5, Master and Commander - Bis ans Ende der Welt, Abenteuerfilm

Während der Napoleonischen Kriege reist der hoch dekorierte britische Kapitän Jack Aubrey (Russell Crowe) mit seinem Forschungsschiff über die Weltmeere. Ein unerwarteter Angriff des überlegenen französischen Kaperschiffs "Acheron" führt zu schweren Verlusten in seiner Mannschaft und beschädigt das Schiff erheblich. Der sonst so besonnene Aubrey schwört Rache und entfacht eine gnadenlose Jagd um die halbe Welt. Diese stellt nicht nur die gebeutelte Mannschaft, sondern auch Aubreys langjährige Freundschaft zum Schiffsarzt Stephen Naturin (Paul Bettany) auf eine harte Probe. Naturin warnt vor einer verhängnisvollen Entscheidung.

20:15 Uhr, 3Sat, Requiem für einen Freund, Krimi

In den Räumlichkeiten des Anwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) wird eine Steuerprüfung durchgeführt. Aus unerklärlichen Gründen interessiert sich der Finanzbeamte Harry Fischer (Peter Trabner) für einen vier Jahre alten Bewirtungsbeleg. Fischer zwingt Vernau deshalb, mitten in der Nacht in der Kanzlei vorbeizukommen. Als Vernau ankommt, entdeckt er den Steuerprüfer tot auf - erschossen. Was macht diesen Bewirtungsbeleg so besonders?