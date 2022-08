"Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt eine Pflegemutter, die ihr Sorgerecht zu verlieren droht. Sat.1 blickt zurück auf das Leben von Prinzessin Diana. Außerdem kämpfen im Wilden Westen "Cowboys & Aliens" (kabel eins) gegeneinander.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Bittere Pillen, Anwaltsserie

Isa von Brede (Sabine Postel) kämpft vor dem Familiengericht darum, dass Gudrun (Katrin Pollitt) ihr Pflegekind Tina (Cya Emma Blaack) behalten darf. Die leibliche Mutter fühlt sich bereit, sich wieder selbst um ihr Kind zu kümmern und fordert das Sorgerecht zurück. Ihre Chancen stehen gut, denn das Jugendamt wirft Gudrun vor, sich aus beruflichen Gründen nicht genug um Tina kümmern zu können. Vor Gericht bietet Gudrun an, in Zukunft erheblich weniger für die Kanzlei im Einsatz zu sein, damit sie mehr Zeit für das Mädchen hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin, Doku

Superstar des britischen Königshauses, Löwenmutter und Engel der Schwachen. "Ich vermisse sie. Jeden einzelnen Tag in meinem Leben." Wenn Lady Dianas Butler an die Prinzessin der Herzen denkt, steigen ihm noch heute die Tränen in die Augen. Weggefährten, enge Vertraute und Society-Experten erinnern sich anlässlich ihres 25. Todestages an Lady Di, ihr Leben und ihr Vermächtnis.

20:15 Uhr, kabel eins, Cowboys & Aliens, Sci-Fi-Western-Mystery

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder (Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie Einheimische ein und legen nebenbei alles in Schutt und Asche.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Die drei Prominenten Nilam Farooq, Fahri Yardim und Olli Schulz sowie ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurückzugewinnen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug, Krimi

Nach einem ersten frostigen Zusammentreffen muss Hauptkommissar Sievers (Peter Heinrich Brix) mit seinen neuen Mitarbeitern Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) den ersten Fall lösen: Eine Leiche wird auf Sylt gefunden. Der Tote ist Gunnar Schneider, ein Oberkommissar der Kieler Schutzpolizei. Die Kommissare finden in Schneiders Hotelzimmer 30.000 Euro und eine Kamera mit Fotos des Gastronomen Oliver Kruse. Kruse steht unter Verdacht, in seinen Lokalen auf Sylt und in Kiel mit Drogen zu dealen. Hat Schneider ihn erpresst?