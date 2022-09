In "Die Kanzlei: Blutlinien" (Das Erste) wird Isa von Brede von ihrem Bruder erpresst. "ZDFzeit" zeichnet das Porträt von König Charles III. In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) geraten Umweltaktivisten unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Blutlinien, Anwaltsserie

Isas (Sabine Postel) Bruder Egin (Frank Röth), der wegen Mordes angeklagt und deshalb untergetaucht war, steht plötzlich vor ihrer Tür. Er setzt sie und seine Mutter fest, weil er etwas erzwingen will: Er ist an Leukämie erkrankt und nur Isa kann durch eine Knochenmarkspende sein Leben retten. Das stürzt Isa in ein Dilemma: Warum sollte sie ihrem Bruder helfen, da er ihr doch vor einigen Jahren noch einen Mord anhängen wollte?

20:15 Uhr, ZDF, König Charles III., Reportage

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. erbt ihr Sohn Charles, der scheinbar ewige Thronfolger, ein schwieriges Amt. Welche neuen Akzente wird er als König von Großbritannien und Nordirland setzen? Er übernimmt die Krone in denkbar schwierigen Zeiten. Wie sehen seine Pläne für eine Reform der Monarchie aus? Wird das Volk ihn akzeptieren - und wird er seine umstrittene Frau Camilla zur Königin krönen? Nun wird sich zeigen, ob ihm das Volk seinen Anteil an der Tragödie um Prinzessin Diana verziehen hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die tödliche Liebe, Krimi

Ina Behrendsen (Julia Brendler) hat sich in den Sylter Seehundschützer Leo Fischer (Garry Fischmann) verliebt. Das junge Glück währt nicht lange. Nach einem Robben-Einsatz am Strand wird er dort von Ina aufgefunden. Erschlagen! Der erste Verdacht fällt auf eine Gruppe von jungen Leuten, die am Sylter Ellenbogen illegal campen. Sie nennen sich "Nackte Robben" und weigern sich standhaft, Kleidung zu tragen, bis die Bootsfahrten mit Touristen zu den Seehundbänken eingestellt werden.

20:15 Uhr, kabel eins, Mr. Deeds, Komödie

Longfellow Deeds (Adam Sandler), Pizza-Bäcker und Hobby-Dichter, ist ein sympathischer Kauz. Die Bewohner des verschlafenen Provinznests Mandrake Falls lieben ihn. Dann erfährt Deeds, dass er von einem Onkel 40 Milliarden Dollar erbt. Als Thronfolger des verstorbenen Medien-Unternehmers verschlägt es das Landei in die Glitzermetropole New York. Spaßvogel Deeds lässt sich nicht einschüchtern, stellt seinen Laden auf den Kopf und schmeisst mit den neuen Dollars um sich. Doch Finanz-Haie und windige TV-Journalisten lauern schon, um den Naivling fertig zu machen.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Maigret: Die Falle, Krimi

Paris, Mitte der 1950er Jahre. Ein brutaler Frauenmörder versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Seine Opfer wurden scheinbar zufällig ausgewählt und weder ausgeraubt noch sexuell missbraucht. Fieberhaft sucht Kommissar Maigret (Rowan Atkinson) nach einem Schema, doch außer braunem Haar hatten die Frauen keinerlei Gemeinsamkeiten. Als eine junge Mutter umgebracht wird, wächst der Druck auf den Ermittler. Ein befreundeter Psychiater, der den Täter für geltungssüchtig hält, bringt den Kommissar schließlich auf eine riskante Idee: Durch eine öffentliche Provokation will Maigret den Killer zu einem weiteren Mordversuch verleiten - und dabei verhaften.

SpotOnNews