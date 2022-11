"Die Kanzlei: Fehlfarben": Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) sind über einen Vorfall in einem Dönerladen schockiert.

Die "Kanzlei" (Das Erste) wird nach dem Giftmord an einem Immobilienhai aktiv. Das ZDF zeigt die Doku "Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft". Auf ProSieben kämpfen Joko und Klaas wieder um Sendezeit.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Fehlfarben, Anwaltsserie

Isa (Sabine Postel) hat sich entschieden, ihrem Bruder Egin (Frank Röth) Knochenmark zu spenden. Kurz bevor sie ins Krankenhaus geht, werden sie und Gellert (Herbert Knaup) Zeuge eines Verbrechens: In Galips (Badasar Calbiyik) Dönerladen bricht ein Mann zusammen, ganz offensichtlich wurde er vergiftet. Da es sich bei ihm um den Besitzer des Gebäudes handelt, einen Immobilienhai, mit dem sich Galip erst vor einigen Tagen wegen einer Mieterhöhung heftig gestritten hat, wird der Freund der Kanzlei wegen Mordverdacht in Haft genommen, obwohl er seine Unschuld beteuert. Aber der Tote hatte auf dem Kiez viele Feinde, findet Charlie (Mathilde Bundschuh) heraus. Wer wollte sich an dem Hausbesitzer rächen?

20:15 Uhr, ZDF, Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft, Doku

Dürre auf den Feldern. Krieg in der Kornkammer Europas. Unterbrochene Lieferketten. Die Folge spürt jeder an der Supermarktkasse: Lebensmittel werden teurer. Wer an Deutschlands Feldern vorüberfährt, sieht dort viele Monokulturen. Mais, Gerste, Weizen und Raps. Über die Hälfte des hier angebauten Getreides landet gar nicht auf dem Teller, sondern im Futtertrog oder im Tank. Louis Klamroth begibt sich auf Spurensuche.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

ProSieben schickt heute Rick Kavanian, Simon Pearce, Wincent Weiss und Alli Neumann ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Primetime am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

20:15 Uhr, ZDFneo, 2012, Drama

Der mäßig erfolgreiche Autor Jackson Curtis (John Cusack) beschäftigt sich in seinen Werken unter anderem mit einer Verschwörungstheorie über das Ende der Welt. Plötzlich werden die Visionen aus einem seiner Romane Realität: Der Boden öffnet sich, Erdbeben erschüttern die Erde, Vulkane brechen aus. Die Regierung traf bereits geheime Rettungsvorkehrungen für ein solches Ereignis. Allerdings sollen nur einige Auserwählte davon profitieren. Doch das kann und will Curtis nicht hinnehmen.

20:15 Uhr, NITRO, The Italian Job - Jagd auf Millionen, Gaunerkomödie

Charlie Croker (Mark Wahlberg) vertraut nicht vielen Menschen, denn oft ist man sich doch selbst der Nächste. Nach einem erfolgreichen millionenschweren Goldraub in Venedig aber erlebt Meisterdieb Croker eine herbe Enttäuschung: Jemand aus den eigenen Reihen haut mit der goldenen Beute ab. Die nun beginnende Hetzjagd nach dem Verräter und seinem wertvollen Gepäck führt die Bande um Croker bis nach Los Angeles, wo sie für den spektakulärsten Stau in der Geschichte der Stadt sorgen.

