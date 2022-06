Die "Kanzlei" (Das Erste) vertritt einen Lehrer, der einen Schüler verprügelt haben soll. Das ZDF blickt zurück auf das Leben des "ewigen Beatle" Paul McCartney. "Marie Brand" (ZDFneo) untersucht einen Giftmord an einem Arzt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Keine Bagatelle, Anwaltsserie

Nach einer Anzeige wegen Körperverletzung wird ein Lehrer von der Schule suspendiert. Er soll einen schüchternen 15-jährigen Schüler geschlagen und schwer verletzt haben. Thomas Zuhse (Oliver Wnuk) engagiert sich unerwartet einfühlsam in diesem Fall. Zudem bestimmen private Probleme den Alltag in der Kanzlei. Markus Gellert (Herbert Knaup) erhält überraschend Familienbesuch. Sein Bruder teilt ihm mit, dass sein Vater krank ist und er wegen einer schweren OP nach Hamburg gekommen ist.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle, Porträt

Paul McCartney - Popidol und Beatles-Legende, eine Karriere der Superlative. Ist er der stets angepasste, niedliche Beatle oder getriebener Musiker, der sich immer noch beweisen möchte? 1960 startet McCartney mit den Beatles in Hamburg seinen Weg in den Pop-Olymp. Der Sänger, Bassist und Songwriter bleibt auch nach dem Aus der Fab Four erfolgreich. Ein Porträt des Superstars, der privat mehrere Schicksalsschläge verarbeiten musste.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das mörderische Vergessen, Krimi

In der Kölner Uniklinik wird der Neuropathologe Dr. Jens Bergengrün von seiner Sekretärin Nicola May (Esther Zimmering) tot aufgefunden. Zunächst weisen keine Anzeichen auf einen gewaltsamen Tod hin. Doch Kommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch) findet schnell heraus, dass Bergengrüns Kaffee vergiftet war. Hat May sich an ihrem hitzköpfigen Chef gerächt, weil der sie nach einem schwerwiegenden Fehler in einem Wutanfall geschlagen hatte?

20:15 Uhr, RTL, Prinz William wird 40 - Können Europas Thronfolger die Monarchie retten?, Magazin

Die ganze Welt blickt nach England, denn mit Prinz William wird einer der großen Hoffnungsträger der europäischen Königshäuser 40 Jahre alte. Hat er das Zeug dazu, die Krone wieder zum Strahlen zu bringen? Wie kann es dem royalen Nachwuchs gelingen, eine neue glanzvolle Ära einzuläuten? In der Doku packen Insider wie Kates Onkel über den privaten William aus, sie öffnen die Tore in eine andere Welt und lassen uns hinter die Palastmauern blicken.

20:15 Uhr, kabel eins, Evolution, Sci-Fi-Komödie

Ein Meteorit stürzt mitten in der Wüste Arizonas auf die Erde. Die Wissenschaftler Dr. Ira Kane (David Duchovny) und Harry Block (Orlando Jones) finden heraus, dass mit dem Felsen eine außerirdische Lebensform auf der Erde gelandet ist. Bevor Ira und Harry ihre Forschungen fortführen können wird das ganze Gebiet vom Militär gesperrt. Nur mit Mühe gelingt es den Forschern, noch einmal in die Höhle zu gelangen, in der der Meteorit liegt. Diese ist mittlerweile von einer Vielzahl gefräßiger Alien-Kreaturen bevölkert, die kurz davor sind, an die Oberfläche zu gelangen.

SpotOnNews