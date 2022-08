"Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt einen Fischhändler, der Ärger mit Tierschützern hat. Das ZDF blickt auf das Leben von Prinzessin Diana zurück und Joko Winterscheidt kämpft bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) um seinen Job.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wieder vereint, Anwaltsserie

Tierschützer blockieren das Geschäft eines Fischhändlers, weil der auf seiner Website Rezepte für Hummer postet, um reiche Kunden anzulocken. Jetzt steht er vor dem Ruin. Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) stellen Recherchen an, wer von der Pleite ihres Mandanten profitieren könnte, und bitten Thomas Zuhse (Oliver Wnuk), sich unter die Demonstranten zu mischen. Gleichzeitig vertreten sie einen Mann, der seine andauernd mäkelnde Frau mit Pflanzen aus dem eigenen Garten vergiftet haben soll.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Dianas letzte Nacht, Doku

Am 31. August 2022 jährt sich Prinzessin Dianas Todestag zum 25. Mal. "ZDFzeit" nimmt die Geschehnisse der Unfallnacht in Paris zum Anlass, auf das Leben der Jahrhundert-Ikone zu blicken. In den letzten Wochen ihres Lebens war Diana auf den Unternehmer Mohamed Al-Fayed angewiesen, der sein Imperium mit der Mutter eines Thronfolgers schmücken wollte. Seinem Sohn Dodi gelang es, das Vertrauen der Prinzessin zu gewinnen - ein fatales Abenteuer begann.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte steht wieder auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Sendung nach seinem Willen umgestalten, während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der schöne Schein, Krimi

Kommissarin Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Simmel (Hinnerk Schönemann) werden zum Fundort einer Wasserleiche gerufen. Der Finanzberater Werner Brehm wurde ermordet und hinterlässt einen aufgebrachten Kundenkreis. Er war auch engagierter Förderer des Kölner Rudervereins "Agrippina 1888". Bei ihren Ermittlungen stoßen Marie Brand und Jürgen Simmel auf zwei Verdächtige, die Brehm verantwortlich machen für den Verlust ihrer Ersparnisse. Aber ist einer der beiden der Mörder?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die zweite Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend - und um die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" abzuräumen.