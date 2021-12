Jörg Pilawa lädt im Ersten zur "Silvester Show". Im ZDF feiern Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner mit "Willkommen 2022" ins neue Jahr. ProSieben zeigt "Silvester für Eins" mit Joko und Klaas und bei Sat.1 heißt es wieder "Geh auf's Ganze!" .

20:15 Uhr, Das Erste, Die Silvester Show mit Jörg Pilawa, Show

Mit Hits für jeden Musikgeschmack und Partystimmung pur feiert Jörg Pilawa, mit Francine Jordi an seiner Seite, den Gästen und dem Publikum ins Neue Jahr. Bei der großen Eurovisions-Silvestershow wird Rock-Legende Suzi Quatro dabei sein, außerdem sorgen die Band Santiano, Sasha, Maite Kelly, die Prinzen, Johnny Logan, Andrea Berg, Peter Kraus und viele mehr für beste Unterhaltung.

20:15 Uhr, ZDF, Willkommen 2022, Show

Deutschlands größte Silvester-Show, live vom Brandenburger Tor. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste. Auf der Bühne stehen unter anderen Popmusiker Adel Tawil, Star-DJ Alle Farben, das Duo Glasperlenspiel, Schauspieler und Musiker Dieter Hallervorden und der Folksänger Nathan Evans.

20:15 Uhr, ProSieben, Silvester für Eins, Sketch

Same procedure as every year? Nicht ganz, denn hier müssen die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den Jahreswechsel-Klassiker "Dinner for one" neu interpretieren - als "Strafe" für ihre Niederlage gegen ihren Arbeitgeber bei "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice". Miss Sophie, die Hausherrin, wird gespielt von Heufer-Umlauf, ihr Butler, der ihr einen unvergesslichen 90. Geburtstag bereiten will, ist Winterscheidt. Der schlüpft natürlich auch in die Rollen der geladenen, aber längst verblichenen Gäste.

20:15 Uhr, Sat.1, Geh aufs Ganze!, Spielshow

Tor 1? Tor 2? Oder Tor 3? Bei "Geh aufs Ganze!" werden Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Spieler:innen vorerst nicht. Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, seine Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer vertraut dem Zockerkönig?

20:15 Uhr, VOX, 100 Songs, die die Welt bewegten, Musikdoku

Es gibt Songs, die die Menschen noch Jahre oder sogar Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen berühren. In den Herzen von Rock- und Popmusikfans haben diese Stücke Spuren hinterlassen, Geschichte geschrieben und Türen geöffnet, Grenzen gesprengt, Moden kreiert und Künstler inspiriert. Die Musik-Doku blickt zurück auf 60 Jahre Rock- und Popgeschichte und berichtet über die Hintergründe von Evergreens und ihren Machern.