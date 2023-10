In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) plagen Kommissar Oberländer Gedächtnislücken. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden vegane Brotbackmischungen angeboten. Später sinnt Jason Statham in "Cash Truck" (ZDF) auf Rache.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb, Krimi

Als der von Erinnerungslücken geplagte Oberländer (Matthias Koeberlin) zum Tatort an einer Landstraße kommt, verschweigt er Komlatschek (Hary Prinz) und Hoffmann (Alina Fritsch), dass ihn mit dem Opfer eine vage Erinnerung verbindet. Jonas Merlau (Yasmani Stambader) wurde überfahren. Fehlende Bremsspuren und Reifenspuren am Straßenrand deuten auf Tötungsabsicht hin. Da es keine Zeugen gibt, ist der Fahrer unauffindbar. Rekonstruktionen ergeben, dass das Opfer mit seiner Freundin Aisha Takim (Cansu Tosun) an den Bodensee gekommen war.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Loggä-Gründer Matthias Parzich stellt den Investorinnen und Investoren seine veganen Brotbackmischungen vor. Die Brote sollen dank cleverer Zutatenkombination u.a. aus Goldleinmehl auch nach fünf Tagen noch wie frisch aus dem Ofen schmecken. Tijen Onaran testet sich mit ihren Löwen-Kolleginnen und Kollegen durch das Produkt-Portfolio. Aber wird einer von ihnen auch bei einem Deal anbeißen?

20:15 Uhr, Das Erste, Karla, Rosalie und das Loch in der Wand, Komödie

Die Ingenieurin Rosalie (Jutta Speidel) führt ein Leben ohne Stillstand. Als sie nach einem Solarprojekt in Afrika und einem Schwächeanfall nach Deutschland zurückkehrt, soll das nur eine Verschnaufpause sein - bis der nächste Auftrag sie in die Ferne ruft. Ihre spießige Schwester Margret (Ruth Reinecke) ist von dem Überraschungsbesuch wenig begeistert. Rosalie schlüpft nicht ganz freiwillig bei ihr unter. Die Weitgereiste ist nämlich pleite! Da erscheint es Rosalie wie ein Wunder, dass sie in einem Loch in ihrer Zimmerwand auf Geldscheine stößt, die offenbar niemand vermisst. Auf der anderen Seite liegt das Zimmer der hochbegabten Abiturientin Karla (Paula Hartmann).

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

Heute wagt Marina aus Dormagen das Blind Date auf dem Standesamt. Die 28-Jährige ist in einer großen Familie aufgewachsen und träumt davon, selbst auch eine Familie zu gründen. Vielleicht mit ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match - ein Mann, der nicht nur sportlich sein soll, sondern auch gebildet, fürsorglich und humorvoll.

22:15 Uhr, ZDF, Cash Truck, Action

Ein wortkarger Einzelgänger (Jason Statham) heuert bei einer jüngst von einem schweren Raub getroffenen Sicherheitsfirma an. Bald vereitelt er mit ungeahnten Fertigkeiten einen neuerlichen Überfall. Der Außenseiter wird zum Helden, doch langsam offenbart sich eine dunkle Vergangenheit und eine tragische Rachemission: Mit erbarmungsloser Härte sucht der mysteriöse Neuling nach einer Diebesbande, die ihm das Wertvollste in seinem Leben geraubt hat.