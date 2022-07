In "Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt" (ZDF) kommt es zu einem blutigen Anschlag. Beim "Gipfel der Quizgiganten" (RTL) sucht Palina Rojinski nach einem neuen Champion und bei kabel eins setzt Harrison Ford alias "Indiana Jones" wieder seinen Hut auf.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt, Krimi

Im Umfeld des Blutritts mit über 3.000 Pferden wird Marlene Stöhr (Stefanie von Poser) von einer Armbrust angeschossen. Marlene hat den Anschlag überlebt, wird aber in ein künstliches Koma versetzt. Marlenes Sohn Oliver (Marlon Boess) ist vor wenigen Tagen an den Bodensee zurückgekehrt. Er hatte versucht, sich den Vorwürfen seiner Familie zu entziehen, die ihm die Schuld an dem Tod seiner Patentante vor einem Jahr anlastet. Seine Patentante war damals bei einem Brand im Gestüt gemeinsam mit einem wertvollen Zuchthengst umgekommen, den Marlene kurz vor ihrem Tod glaubte, beim Blutritt lebendig gesehen zu haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Enkel für Anfänger, Komödie

Karin (Maren Kroymann) fällt im Ruhestand die Decke auf den Kopf. Ihr Ehemann Harald (Günther Maria Halmer) spart lieber auf einen Treppenlift, als mit Karin endlich auf Überseereisen zu gehen. Um Frische in ihr Leben zu bringen, folgt die topfitte Seniorin dem Beispiel ihrer flippigen Schwägerin Philippa (Barbara Sukowa), die junge Eltern ehrenamtlich als Leih-Oma unterstützt. Anders als Philippa, von Beruf Erzieherin und Oma, hat Karin wenig Praxiserfahrung mit Kindern. Schnell gelingt es ihr jedoch, nicht nur das Vertrauen des vernachlässigten Jannik (Julius Weckauf) zu gewinnen.

20:15 Uhr, RTL, Gipfel der Quizgiganten, Quizshow

In einer weiteren Ausgabe treten Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow gegen die besten Quizkandidatinnen und -kandidaten Deutschlands an. Die Teams müssen nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Ausdauer und Geschicklichkeit punkten. Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die TV-Stars ab, gewinnt die Person aus dem Publikum, die anfangs eine Schätzfrage am besten beantwortet hat. Palina Rojinski moderiert.

20:15 Uhr, kabel eins, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Action-Abenteuer

Wenn Harrison Ford den Hut aufsetzt und zur Peitsche greift, haben finstere Gestalten im Dschungel und anderswo nichts zu lachen - auch in Teil vier der "Indiana Jones"-Reihe nicht. Während des Kalten Kriegs gerät der Abenteurer in die Fänge der Sowjets. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll. Sofort macht sich der Archäologe auf den Weg. Doch auch der Feind hat ein Auge auf das Artefakt geworfen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Unglücksvogel, Krimi

Seine Ehefrau Mallory (Kate Buffery) hat ihn abgeschrieben und widmet sich der Falknerei - da wird Julian Shepherd (Robert Morgan) ermordet. Kurz darauf stirbt auch Charles (Richard Todd), allerdings eines natürlichen Todes. Um die Gläubiger nicht auszahlen zu müssen, verstecken Familie und Geschäftsführer seine Leiche in einer Gefriertruhe. Vielleicht würde ihnen die Flucht mit dem Geld gelingen, würden sie sich nicht über die Verteilung der Beute entzweien, würde nicht zufällig ein Einbrecher Charles' Leiche in der Truhe entdecken und könnte Inspector Barnaby (John Nettles) nicht so scharfsinnig kombinieren.