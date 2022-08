In "Dreiraumwohnung" (ZDF) bekommt eine ordnungsliebende Ärztin ungebetenen Besuch. Im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) entführt offenbar ein Serientäter junge Mädchen und in "Die Känguru-Chroniken" (3sat) sorgt ein sprechendes Beuteltier für Chaos.

20:15 Uhr, ZDF, Dreiraumwohnung, Komödie

Perfektionistin trifft auf Chaosqueen: Konstanze (Anja Kling) erhält Besuch von der quirligen Jackie (Carol Schuler) samt ihrer drei Kinder - und wird die Bande so schnell nicht wieder los. Die fast vergessene Reha-Bekanntschaft hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden. Die überrumpelte Konstanze bietet Unterschlupf an. Bald steht in ihrer Villa kein Stein mehr auf dem anderen und im Kühlschrank findet sich Fast Food statt Bio.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Entführte Mädchen, Krimi

Eine verlassene Bauruine in einer heruntergekommenen Ecke in Barcelona: Aus einem zugenagelten Kühlschrank befreit sich ein kleines Mädchen (Emilia Packard) und wird kurz darauf von der Polizei aufgegriffen. Das Mädchen hat Schlimmes durchlebt, aber es spricht nicht. Einzig zu Kriminalkommissar Xavi Bonet (Clemens Schick) fasst es Zutrauen. Für Xavi und seine Kollegin Fina Valent (Anne Schäfer) beginnt unterdessen ein Albtraum: Ein anscheinend wahnsinniger Serientäter entführt junge Mädchen und sperrt sie ein.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow

Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?

20:15 Uhr, 3sat, Die Känguru-Chroniken, Komödie

Wie reagiert man, wenn plötzlich ein Känguru ungefragt bei einem einzieht? Kleinkünstler Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) gibt resigniert nach und versucht, sich auf den energiegeladenen Mitbewohner einzulassen. Doch nicht nur das Känguru bringt Trubel in sein Leben. Der Immobilienhai Jörg Dwigs (Henry Hübchen) möchte ausgerechnet in Marc-Uwes Kiez, mitten in Kreuzberg, ein gigantisches Monument errichten - und dafür das halbe Viertel abreißen. Das wollen sich Marc-Uwe und das Känguru nicht gefallen lassen.

20:15 Uhr, VOX, Ice Age 4 - Voll verschoben, Animationsfilm

Urzeit-Eichhörnchen Scrat hat wieder einmal alles gewaltig durcheinander gebracht. Auf seiner ewigen Jagd nach einer Nuss landet der Nager durch einen dummen Zufall im Erdkern und verursacht nebenbei das Auseinanderdriften des Urkontinents. Das hat Mammut Manni noch gefehlt. Der Familienvater ist gerade mit seiner pubertierenden Tochter Peaches überfordert, als er durch den rapiden Bruch der Erdkruste von Frau und Kind getrennt wird. Gemeinsam mit Säbelzahntiger Diego, Faultier Sid und dessen anstrengender Großmutter treibt er unaufhaltsam auf einer Eisscholle über das Meer.