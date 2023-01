In "Dünentod" (RTL) verschwindet eine Frau nach einer Party spurlos. Bei "Die Hitwisser" (VOX) rätseln Promis über Musikfragen. Außerdem mischen die "Shanghai Knights" (kabel eins) das viktorianische London auf.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand, Krimi

Werlesiel ist ein beschaulicher Ort an der friesischen Küste. Doch mit der Idylle ist es vorbei, als eine junge Frau nach einer Partynacht im dichten Seenebel verschwindet. Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) glaubt nicht an einen normalen Vermisstenfall und beginnt mit den Nachforschungen. Schon bald trifft Tjark Wolf (Hendrik Duryn) von der Kripo Wilhelmshaven ein, um dem Verschwinden der unbekannten Frau nachzugehen.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Überhitzt, Krankenhausserie

Hitzewelle in Leipzig. In der Notaufnahme herrscht ein riesiger Andrang. Vera Bader (Claudia Wenzel) wird dehydriert und verwirrt eingeliefert. Lilly (Mai Duong Kieu) nimmt Vera stationär auf, da deren Demenzerkrankung inzwischen weit fortgeschritten ist. Daneben hält der Fall des zwölfjährigen Luis (Maximilian Brauer) das Team der Sachsenklinik auf Trab. Der Junge leider seit seiner Geburt an einer Gallengangsatresie, die dazu führt, dass er dringend eine Lebertransplantation benötigt.

20:15 Uhr, VOX, Die Hitwisser, Show

Die Hitwisser - das sind vier prominente Rateteams, die in privater Atmosphäre über Musikfragen rätseln und gewinnen wollen. Im launigen Wettkampf um die musikalische Ehre schwelgen die Promi-Hitwisser zu verschiedenen Musikhemen in Erinnerungen und teilen ihr Partywissen. Aber nicht nur die Promis, auch die Zuschauer können ihr Musikwissen testen und hören ihre Lieblingssongs. Mitgrooven und Mitsingen erwünscht!

20:15 Uhr, kabel eins, Shanghai Knights, Actionkomödie

Der Hüter des kaiserlichen Siegels in Peking wird von Rebellen ermordet und das Siegel gestohlen. Seine Tochter Lin (Fan Siu Wong) reist in die USA, um ihren dort lebenden Bruder Wang (Jackie Chan) aufzusuchen. Gemeinsam mit Wangs chaotischem Cowboy-Freund Roy (Owen Wilson) wollen sie den Mord rächen. Ihre Suche nach dem Mörder führt sie nach London, wo sie einem teuflischen Komplott auf die Spur kommen: Der britische Adelige Lord Rathbone (Aidan Gillen) plant, mithilfe seiner chinesischen Verbündeten die Königin von England und ihre Familie zu töten und sich selbst zum König krönen zu lassen.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Bodensee - Familiengeheimnis, Krimi

Die österreichische Kommissarin Hannah Zeiler (Nora von Waldstätten) und ihr Kollege Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) werden wegen eines Verbrechens zu einem Forsthaus gerufen. Vor Ort bietet sich den beiden Kommissaren ein grauenvolles Bild. Wände und Böden des Hauses sind blutverschmiert, Förster Garchinger liegt halbtot und mit Schaum vor dem Mund in seinem Schlafzimmer. Ein abgehackter Arm, 100.000 Euro in bar, ein entlaufener Dobermann und der gestohlene Wagen einer Recyclingfirma sind weitere Teile eines Rätsels, das Oberländer und Zeiler lösen müssen.