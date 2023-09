In "Einspruch, Schatz!" (Das Erste) spielt ChrisTine Urspruch eine Anwältin mit Herz. Die "Mordsschwestern" (ZDF) untersuchen den Tod einer Krimiautorin und bei "The Voice of Germany" (ProSieben) werden wieder kräftig die Buzzer gedrückt.

20:15 Uhr, Das Erste, Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe, Komödie

Die leidenschaftliche Anwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) kämpft mit vollem Einsatz für die Rechte ihrer Mandanten ein. Kein Wunder, dass ihre beste Freundin Sissi (Karmela Shako) bei ihrer Scheidung auf Evas Kompetenz vertraut. Für Eva steht fest, dass man auch ohne die große Liebe im Leben glücklich sein kann. Doch dann taucht Hanno (Wolfram Grandezka) auf, ein Mann, der gut in das Bild einer ungebundenen, lebensfrohen Singlefrau passt: attraktiv, verführerisch - und ohne Beziehungsbindung, wie es scheint. Doch Eva hegt bald Zweifel, ob Hanno wirklich ehrlich zu ihr ist.

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache, Krimiserie

In den Überresten der niedergebrannten Gartensauna der berühmten Krimiautorin Bettina Döring (Marion Kracht) wird eine Leiche entdeckt. Owe (Mathias Harrebye-Brandt) ist ein großer Fan von Bettinas Hauptfigur, Kommissar Hensleff. Das Ermittlerteam stellt schnell fest, dass die Tote Katerina Mlinar (Sarah Palarczyk) ist, die als Putzkraft für viele Prominente arbeitete. Aufgrund ihrer verschwiegenen Art hatte sie Einblick in die Geheimnisse der VIPs. Viktoria (Lena Dörrie) und Sami (Tamer Trasoglu) beginnen, in der Welt der lokalen Prominenten zu ermitteln.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow

In der 13. Staffel der Musikshow "The Voice of Germany" treten fünf neue Coaches auf: Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl. Sie geben ihr Debüt als Coaches und werden von Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderiert.

20:15 Uhr, RTLzwei, American Pie: Das Klassentreffen, Komödie

Das lang ersehnte Highschool-Klassentreffen steht bevor, und die alten Freunde sind alle wieder dabei: Heather (Mena Suvari) ist mit einem Chirurgen zusammen, der eine Midlife-Krise durchmacht, und Finch (Eddie Kaye Thomas) ist ein Jet-Setter und Lebemann geworden. Oz (Chris Klein) hat es zum Star gebracht, Jim (Jason Biggs) und Michelle (Alyson Hannigan) haben ein zweijähriges Kind und kämpfen mit der Flaute im Schlafzimmer. Kevin (Thomas Ian Nicholas) ist in einer glücklichen Beziehung, bis er auf seine Ex-Freundin Vicky trifft. Der Einzige, der sich scheinbar nicht verändert hat, ist der Party-Typ Steve Stifler (Seann William Scott).

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Ohnmächtig, Krimiserie

Während eines Boxkampfes stürzt der Profiboxer Carlo Arena (Thomas Brandt) plötzlich zu Boden. Was zunächst wie ein K.o. aussieht, entpuppt sich als sein Tod. Hat sein Kontrahent Viktor (Felix Kreutzer) unfair gekämpft? Während Kim (Amy Mußul) und Jan (Marco Girnth) alle Beteiligten befragen, entdeckt Rossi (Anna Stieblich) K.-o.-Tropfen im Blut von Carlo. Als Hauptverdächtiger gerät Harry König (Robert Gallinowski), der Manager des Verstorbenen, ins Visier der Ermittler, da er vor dem Kampf Streit mit Carlo hatte.