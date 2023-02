Im ZDF bekommt "Familie Bundschuh" (ZDF) nicht nur durch ungebetenen Besuch Probleme. Das Erste feiert den "Karneval in Köln 2023" mit vielen Music-Acts. In Sat.1 präsentiert Ruth Moschner die Neuauflage des Quizshow-Klassikers "Jeopardy".

20:15 Uhr, ZDF, Familie Bundschuh - Wir machen Abitur, Familienkomödie

Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald (Axel Milberg) bleibt nichts erspart. Gerade haben sie sich von der geplatzten Hochzeit ihres ältesten Sohnes erholt, da hält am Haus gegenüber ein altmodisches Wohnmobil. Schwager Hadi (Stephan Grossmann) und seine hochschwangere Frau Rose (Eva Löbau) werden zu Nachbarn auf Zeit. Gundula steht vor weiteren Herausforderungen: Als Elternbeirat soll sie vorübergehend eine Schüler-Theater-AG mit Integrationskurs für Migrantenkinder übernehmen. Noch ahnt sie nicht, welche Probleme ihr mit den temperamentvollen Schülern ins Haus stehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Karneval in Köln 2023, Show

In diesem Jahr kann die alljährliche Kölner Fernsehsitzung wieder traditionell im altehrwürdigen Gürzenich in Köln stattfinden. "Ov krüzz oder quer" lautet das bunte Motto der Jubiläumssession. Zu Gast sind unter anderem Guido Cantz, Bernd Stelter, Bauchredner Klaus Rupprecht mit seiner Puppe Willi und Achnes Kasulke als feudelschwingende karnevalistische Putzfrau! Für die musikalische Unterstützung sorgen Bands wie die Bläck Fööss, Brings, die Höhner, die Räuber, Paveier, Lupo, Domstürmer und Cat Ballou.

20:15 Uhr, Sat.1, Jeopardy! - Die Sat.1 Kult-Show-Wochen, Quizshow

In dieser Quiz-Show ist Köpfchen gefragt. Die Teilnehmer müssen keine Fragen beantworten, sondern die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Wer denkt am schnellsten rückwärts?

20:15 Uhr, 3Sat, Schokolade für den Chef, Verwechslungsspaß

Ginge es nach dem Willen seiner Schwester Waltraud (Irm Hermann), dann hätte der vermögende Konzernchef Ernst Schmitt (Götz George) sich längst aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Eine schwere Herzoperation war der erste Warnschuss, kürzerzutreten. Unter dem Vorwand, Erholungsurlaub zu nehmen, macht Ernst sich mit seinem Chauffeur Hubert (Karl Kranzkowski) auf, um heimlich nach dem Rechten in einer traditionsreiche Schokoladenfabrik, in der er einst als Lehrling anfing, zu sehen: Während der Fahrer in die Rolle des extravaganten Millionärs schlüpft, lässt sich Ernst in seiner eigenen Fabrik als Chauffeur anstellen - und kommt dabei den krummen Geschäften des Betriebsleiters auf die Schliche.

20:15 Uhr, arte, Good Bye, Lenin!, Tragikomödie

Ost-Berlin, Sommer 1990: Deutschland steht vor der Wiedervereinigung. In irrwitzigem Tempo wird der sozialistische Traum entsorgt. Doch Alex' (Daniel Brühl) Mutter Christinane (Katrin Sass), eine verdiente DDR-Aktivistin und Gorbatschow-Anhängerin, lag acht Monate lang im Koma und hat seelenruhig die Wende verschlafen. Um ihr einen möglichen Tod durch Herzattacke zu ersparen, belebt Alex die DDR auf 79 Quadratmetern wieder. Schnell stellt er fest, dass sich dieser Plan schwieriger umsetzen lässt als erwartet.

