Streifenpolizist Cassens kümmert sich in "Friesland" (ZDF) um eine Frau ohne Gedächtnis. Im Ersten lädt Florian Silbereisen zur großen Schlagerstrandparty ein. Außerdem ermittelt "Kommissar Dupin" (ONE), als eine Spitzengastronomin erstochen wird.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Gegenströmung, Krimikomödie

Der ostfriesische Streifenpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) trifft am Leeraner Hafen auf eine junge, rätselhafte Frau (Sophie Pfennigstorf). Sie behauptet, sich nicht erinnern zu können, wer sie ist. Die Frau hat weder ihren Ausweis noch ihr Handy bei sich. Am Hinterkopf klafft eine Platzwunde. War es ein Unfall, ein Verbrechen oder lügt sie Henk einfach nur an? Bevor Henk mehr über die Umstände des Gedächtnisverlustes herausfinden kann, verschwindet die junge Frau von der Polizeidienststelle.

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!, Show

Endlich kann Florian Silbereisen den Schlager in seiner Eurovisionsshow wieder richtig feiern! Er startet "Die große Schlagerstrandparty 2022" im Amphitheater Gelsenkirchen mit Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Jürgen Drews, Matthias Reim und vielen weiteren Stars! Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

20:15 Uhr, ZDFneo, 8 Mile, Musikdrama

Jimmy "Rabbit" Smith (Eminem), ein weißer Rapper, der von ganz unten kommt und es in einer von Afroamerikanern dominierten Branche schaffen will: Bei seinem ersten "Rap-Gefecht" in einem Underground-Club in Detroit hat Rabbit jedoch so großes Lampenfieber, dass ihm buchstäblich die Worte im Hals stecken bleiben. Seine multikulturelle Clique von guten Freunden glaubt dennoch fest an ihn. Rabbits Selbstbewusstsein wird einer schweren Prüfung unterzogen. Da er sich von seiner Freundin getrennt hat, muss er wieder zu seiner alkoholabhängigen Mutter (Kim Basinger) in den Trailerpark ziehen.

20:15 Uhr, ONE, Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten, Krimi

In der Markthalle von Saint-Malo wird Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) Zeuge, wie Spitzengastronomin Blanche Trouin (Franziska Junge) von ihrer Schwester Lucille (Nadja Becker) niedergestochen wird. Lucille flieht Hals über Kopf, wird von Dupin aber gestellt und festgenommen. Seitdem schweigt sie beharrlich. Dupin, dem es immer darum geht, die Hintergründe einer Tat zu verstehen, steht vor einem Rätsel. Er erkennt, dass es sich nicht um einen kaltblütig geplanten Mord handelt, doch warum unternimmt Lucille keinen Versuch, sich zu verteidigen?

20:15 Uhr, WDR, Sauerkrautkoma, Komödie

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird neuen, nervenzerfetzenden Belastungen ausgesetzt: Er wird nach München "strafversetzt" - das bedeutet eine Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz) und seine Widersacherin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) als Chefin. Kein Wunder, dass Franz zurück will nach Niederkaltenkirchen. Zum Glück findet sich bald eine Frauenleiche im Kofferraum vom Papa (Eisi Gulp), die den Eberhofer zurück in die Heimat und an Omas (Enzi Fuchs) Kochtöpfe führt.