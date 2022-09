Die Lehrerin Fritzie (ZDF) hilft einer Schülerin mit Rechtschreibschwäche. Im "Irland-Krimi" (Das Erste) entführt eine verurteilte Mörderin ein Mädchen. Für James Bond steht in "Skyfall" (VOX) die Zukunft des MI6 auf dem Spiel.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Wünsch dir was, Dramaserie

Fritzie Kühne (Tanja Wedhorn) kann ihr Glück nicht fassen: Sie ist gesund! Nicht geheilt, aber gesund - nach OP, Bestrahlung und Reha eine unglaublich erleichternde Nachricht. In der Schule trifft sie nach ihrer mehrmonatigen Reha-Pause nicht nur auf ein von Homeschooling und Wechselunterricht erschöpftes Kollegium, sondern auch auf die Schülerin Carlotta (Anna Suzuki), die über Jahre gelernt hat, ihre Schreib- und Leseschwäche vor allen zu verbergen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Familienbande, Krimi

Abbie Campbell (Luisa-Céline Gaffron) sitzt wegen Mordes im Gefängnis, sie hat ihren schlafenden Mann erstochen. Die Hintergründe der brutalen Tat wurden nie geklärt, Abbie hatte seinerzeit jede Aussage verweigert. Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch), die ein Gutachten über die junge Frau anfertigen muss, ist überzeugt, dass sich Abbie damals in einer Ausnahmesituation befunden hat und dass heute keine Gefahr mehr von ihr ausgeht. Cathrin gelingt es, für die verurteilte Mörderin Hafturlaub zu erwirken, damit Abbie ihre kleine Tochter Maisie (Molly McCann) wiedersehen kann. Bei dem Besuch kommt es zur Katastrophe: Abbie flüchtet mit Maisie.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Loyalität von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, denn seine Auftraggeberin M (Judi Dench) ist in arger Bedrängnis. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedensten Terrororganisationen wurde gestohlen. Jetzt wird schrittweise deren Inhalt veröffentlicht und der MI6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist jedes Mittel recht, die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu befördern, auch wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern. Dennoch nimmt 007 die Ermittlungen auf, die ihn bald auf die Spur des zwielichtigen Silver (Javier Bardem) führen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star, Show

Auf die Make-up-Artists (MUA) warten diesmal besonders herausfordernde Challenges. Wer entwirft einen Make-up-Look, der auf Social Media viral gehen könnte? Welches Make-up-Talent überzeugt die "Glow Up"-Jury und Gastjurorin Naomi Jon am meisten? Schaffen es die MUAs, Host Riccardo Simonetti an seinen Sinnen zweifeln zu lassen?

21:00 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Klar zur Wende, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) genießt die Zeit mit ihrem Sohn (Nick Julius Schuck) Flo noch mehr, nachdem ihr Stefan (Florian Panzner) verkündet hat, dass er eine neue Frau kennengelernt hat. Auch in der Schule ist Fritzie mit den Folgen einer Trennung konfrontiert: Der zwölfjährige Benno (Arthur Gropp) hat den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen, die sich in eine Frau verliebt hat. Mit seinem aggressiven Verhalten macht er sich und anderen das Leben schwer.