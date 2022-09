In "In falschen Händen" (ZDF) dringt ein Kindermädchen in das Leben eines Paars ein. Der Superheld "Aquaman" (Sat.1) sucht den Dreizack des ersten Königs von Atlantis. In "Honest Thief" (ZDF) wird Liam Neeson als Meisterdieb zum Gejagten.

20:15 Uhr, ZDF, In falschen Händen, Thriller

Kinderbetreuung ist zwischen Nika (Pegah Ferydoni) und Tom (Florian Stetter) ein ständiges Streitthema. Bis Nika auf dem Spielplatz die junge, sympathische Manu (Katharina Schlothauer) trifft. Als diese sich dann spontan als Kindermädchen anbietet, erscheint Manu für das junge Paar wie ein vom Himmel gefallener Engel, der ihr überlastetes Familienleben im Handumdrehen verbessert. Doch Manu drängt immer mehr in ihr Familienleben ein. Als Tom Manu eines Tages nach Hause bringt, wird sie von einem fremden Mann angegriffen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Weltmeisterin und Olympiasiegerin Kristina Vogel ist in der "Höhle der Löwen" zu Gast! Die bei einem Trainingsunfall verunglückte Spitzensportlerin stellt den Löwen gemeinsam mit den Gründern Dr. Christine Pflaumbaum, Wolf Dietrich Pflaumbaum und Christian Czapek trivida vor - ein teilbares Rollstuhlrad, das den Einstieg in den Rollstuhl vereinfachen soll. Wird es einen weltmeisterlichen Deal geben?

20:15 Uhr, Sat.1, Aquaman, Superheldenaction

Arthurs (Jason Momoa) Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko (Willem Dafoe) - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm (Patrick Wilson) der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm aufzuhalten?

20:15 Uhr, ONE, Boy 7, Thriller

Ein junger Mann (David Kross) kommt mitten in der Nacht auf den Gleisen in einem U-Bahn-Tunnel zu sich. Weder erinnert er sich an seinen Namen, noch weiß er, wie er dorthin gekommen ist. Als er sich plötzlich auf einem Fahndungsbild entdeckt, begreift er, dass sein Leben in höchster Gefahr ist. Doch zum Nachdenken bleibt nicht viel Zeit, denn seine Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Unverhofft findet er ein Tagebuch, verfasst in seiner eigenen Handschrift und scheinbar der Schlüssel zu allem.

22:15 Uhr, ZDF, Honest Thief - Ein fauler Deal, Actionthriller

Der Meisterdieb Tom (Liam Neeson) hat seine Traumfrau gefunden und stellt sich dem FBI, doch ein korrupter Agent unterschlägt die Beute und tötet einen Kollegen. Als Mordverdächtiger wird Tom zum Gejagten. Er sammelt Beweise gegen die Mordanschuldigungen, sodass sein Widersacher beschließt, sowohl Tom als auch seine ihm helfende Geliebte Annie (Kate Walsh) mundtot zu machen. Um seinen Kontrahenten zur Strecke zu bringen, muss Tom das Vertrauen des FBI gewinnen.