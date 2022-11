In "Jenseits der Spree: Mutterliebe" (ZDF) wird eine Frau tot an ihrem Esstisch aufgefunden. Die Eifelwirtin Toni Janssen hat in "Meine Mutter raubt die Braut" (Das Erste) anstrengenden Besuch. In "Gods of Egypt" (RTLzwei) stürzt Gerard Butler das Alte Ägypten ins Chaos.