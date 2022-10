Auf ProSieben stellen sich Joko und Klaas wieder dem Kampf um Sendezeit. Die "Kanzlei" (Das Erste) vertritt zwei Nudisten, die ein Wellnesshotel verklagen wollen. Außerdem geht Horst Lichter in "Mein Herz, mein Motor" (ZDF) auf medizinische Spurensuche.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

ProSieben schickt heute Nilam Farooq, Edin Hasanovic, Viviane Geppert, Janin Ullmann, Sophie Passmann und Cro ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Herzversagen, Anwaltsserie

Isa vertritt zwei FKKler, die den Besitzer eines Wellnesshotels verklagen wollen, weil ihr Nudistenverein dort keineswegs freundlich, sondern feindselig aufgenommen wurde. Anders als vereinbart, durften sich die Mitglieder der Gruppe nur in einem bestimmten Bereich des Hauses unbekleidet aufhalten. Außerdem wurden sie von den anderen Gästen belästigt und fotografiert. Nun fordern sie die Erstattung eines großen Teils ihrer Hotelkosten.

20:15 Uhr, ZDF, Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor, Reportage

Mit 28 Jahren bleibt sein Herz stehen: Horst Lichter überlebt mit viel Glück einen Infarkt. In Deutschland eine der häufigsten Todesursachen. Nun will er mehr über die Gründe erfahren. Horst Lichter trifft Ärzte und Patienten, spricht mit ihnen über ihre Ängste und die Hoffnung auf Heilung. Er selbst lebte in jungen Jahren ungesund, hatte ein stressiges Leben. Mit nun 60 Jahren weiß er: Auch der Motor unseres Lebens braucht gelegentlich einen Check-up.

20:15 Uhr, Tele 5, Ice - Der Tag, an dem die Welt erfriert, Katastrophenthriller

Die Weltbevölkerung leidet unter Wassermangel. Auch Brennstoffe gibt es kaum mehr. Da findet Klimaforscher Archer (Richard Roxburgh) heraus, dass eine weitere Katastrophe bevorsteht: Wenn die Bohrfirma Halo-Oil tatsächlich in Grönland nach Öl sucht, wird das Eis schmelzen und die ganze Menschheit gefährdet. Doch Archers Warnungen verhallen ungehört.

20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Drachenjungfrau, Krimi

Am Fuß der Krimmler Wasserfälle wird die 15-jährige Lena Striegler, Gewinnerin des Vorentscheids zum Marketenderinnen-Wettbewerb, gefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Bis auf einen Stein: Jemand muss der toten Lena den herzförmigen Stein in die Hand gelegt haben. Kommissar Martin Merana (Manuel Rubey) muss den Urlaub mit seiner Freundin, dem er mit gemischten Gefühlen entgegensah, verschieben. Für den Fall muss er an seinen Heimatort Krimml zurück.