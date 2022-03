"Jumanji: The Next Level": Franklin "Mouse" Finbar (Kevin Hart, l.), Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) und Ruby Roundhouse (Karen Gillan) sind in der Wüste gelandet.

"Jumanji: The Next Level" in Sat.1

Vorschau "Jumanji: The Next Level" in Sat.1

In "Jumanji: The Next Level" (Sat.1) werden vier Freunde erneut in ein gefährliches Videospiel gesogen. "Helen Dorn" (ZDF) ermittelt nach einem Brandanschlag in der linksextremen Szene. In "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern.

20:15 Uhr, Sat.1, Jumanji: The Next Level, Fantasy

Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer (Alex Wolff), Martha (Morgan Turner), Bethany (Madison Iseman) und Fridge (Ser'Darius Blain) ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern.

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Das rote Tuch, Krimi

Ein Brandanschlag mit Todesfolge führt Helen Dorn (Anna Loos) in die linksextreme Szene. Die Autonomen haben es schon lange auf Ralph Wagner, einen reichen Immobilienmakler, abgesehen. Er wollte der Stadt das Gebäude des Linken-Zentrums abkaufen, um sie loszuwerden. Allerdings weist der Sprecher des "Roten Tuchs", Dirk Müller (Florian Lukas), die Schuld von sich. Als Helen von Vermummten in einen Hinterhalt gelockt wird, eilt ihr Müller zu Hilfe.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Mit den "Spice Girls", der noch immer erfolgreichsten Girl-Band aller Zeiten, wurde Mel B, besser bekannt als Scary Spice, zum Star. Heute wird die Sängerin von der elfjährigen Fidolina zu einem spannenden Stangen-Balance-Duell herausgefordert. In acht weiteren Duellen messen sich Wincent Weiss, Adele Neuhauser, Emil Steinberger, David Garrett, Aljona Savchenko, Ralph Caspers, Armin Maiwald, "Quiz-Ass" Thorsten Zirkel und Jan Josef Liefers mit ihren kleinen Herausforderern.

20:15 Uhr, ZDFneo, Broadway Therapy, Komödie

Die junge New Yorkerin Izzy (Imogen Poots) arbeitet für einen Escort-Service, möchte aber Schauspielerin werden. Unter falschem Namen verbringt der verheiratete Regisseur Arnold (Owen Wilson) eine Nacht mit ihr. Am nächsten Morgen sehen sich die beiden bei einem Casting wieder. Arnold gibt Izzy eine Rolle in dem Stück, in dem auch seine Frau Delta (Kathryn Hahn) mitspielt.

22:40 Uhr, Sat.1, Transcendence, Science-Fiction-Drama

Dr. Will Caster (Johnny Depp) arbeitet mit Herzblut daran, einen denkfähigen und zugleich zu Emotionen befähigten Computer zu erschaffen. Doch die Gruppe R.I.F.T. will einen solchen technischen Fortschritt verhindern und schießt aus Protest mit einer radioaktiv verseuchten Kugel auf ihn. Kann seine geliebte Frau Evelyn (Rebecca Hall) ihn retten, indem sie sein Gehirn, in den von ihm entwickelten Computer hochlädt?