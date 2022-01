In "Karla, Rosalie und das Loch in der Wand" (Das Erste) macht eine Ingenieurin in Geldnöten einen überraschenden Fund. Der "Staatsanwalt" (ZDF) ermittelt, als eine Frau mit einem antiken Dolch erstochen wird. Außerdem kämpft Tom Cruise in "Edge of Tomorrow" (ProSieben) gegen Aliens.

20:15 Uhr, Das Erste, Karla, Rosalie und das Loch in der Wand, Komödie

Die Ingenieurin Rosalie (Jutta Speidel) führt ein Leben ohne Stillstand. Als sie nach einem Solarprojekt in Afrika und einem Schwächeanfall nach Deutschland zurückkehrt, soll das nur eine Verschnaufpause sein - bis der nächste Auftrag sie in die Ferne ruft. Ihre spießige Schwester Margret (Ruth Reinecke) ist von dem Überraschungsbesuch wenig begeistert. Rosalie schlüpft nicht ganz freiwillig bei ihr unter. Die Weitgereiste ist nämlich pleite! Da erscheint es Rosalie wie ein Wunder, dass sie in einem Loch in ihrer Zimmerwand auf Geldscheine stößt, die offenbar niemand vermisst. Auf der anderen Seite liegt das Zimmer der hochbegabten Abiturientin Karla (Paula Hartmann).

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Blutiges Gebot, Krimiserie

Ein mysteriöser Mordfall im Lager eines Auktionshauses und die außergewöhnliche Tatwaffe, ein antiker Dolch, geben Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) Rätsel auf. Bei der Toten handelt es sich um die 36-jährige Laura Finke, die aber weder in dem Auktionshaus gearbeitet hat noch zur Tatzeit als Bieterin auf einer Auktion gemeldet war. Auktionator Simon Höflich (Gabriel Raab) kann sich keinen Reim auf die Geschehnisse machen.

20:15 Uhr, ProSieben, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action

Die Mimic-Aliens haben große Teile von Europa erobert und die dort lebende Bevölkerung dabei kaltblütig ermordet. Sie werden von einem Omega-Mimic geführt, welches die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzustellen. Auch wenn sich das weltweite Militär zur United Defense Force zusammengeschlossen hat, haben sie kaum eine Chance im Kampf gegen die Aliens. Kann Bill Cage (Tom Cruise) dies ändern?

20:15 Uhr, Sat.1, CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022, Spielshow

Vier hochmotivierte Teamkapitäne gehen für "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022" ins Rennen: Pietro Lombardi, Cathy Hummels, Christian Düren und Wincent Weiss wollen zeigen, dass sie die schnellsten Fänger des Landes sind. Doch wem wird das gelingen? Wer bringt die besten Eigenschaften mit und hat das stärkste Team hinter sich?

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Mutprobe, Krimiserie

Nach dem vereitelten Anschlag auf Sarah Liebert (Lea Freund), bei dem der Attentäter auf einem Motorrad unerkannt entkommen konnte, suchen Ina (Melanie Marschke) und ihr Team nach einem Motiv für die Tat. Als sie herausfinden, dass erst vor wenigen Tagen ein ehemaliger Klassenkamerad von Sarah Liebert ermordet wurde, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang. Sollte sich dieser bestätigen, scheinen weitere Personen in Lebensgefahr zu schweben.