Das ZDF zeigt die Doku "Kate, Camilla und der schöne Schein". Die Tierärztin Dr. Mertens (ZDF) zweifelt nach einem Behandlungsfehler an sich selbst. Bei "Sing meinen Song" (VOX) bietet der Sänger Clueso seine Lieder zum Tausch an.

20:15 Uhr, ZDF, Kate, Camilla und der schöne Schein, Doku

Am Hof des britischen Königs Charles III. spielen die Frauen der Familie künftig eine wichtige Rolle. Vor allem Camilla und Kate müssen für Sympathien beim Volk sorgen. Seit Jahren leisten die beiden skandalfrei ihren Dienst an der Krone mit einer geschickten Mischung aus Bodenständigkeit und Glamour. Leicht war es am Anfang für keine von beiden. Welchen Preis zahlen die neue Königin und die Prinzessin von Wales für ihr Leben im Palast? Wie haben sich die bürgerlichen Ehefrauen von König Charles und Thronfolger William Respekt und Gehör verschafft? Ein Leben im "goldenen Käfig", wie Kate festgestellt hat, folgt ganz eigenen Regeln.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Fremd im eigenen Haus, Familienserie

Susanne Mertens' (Elisabeth Lanz) Sorgen werden nicht weniger: der Ärger mit dem Hausschwamm, die Spannungen mit Luisa (Lilly Wiedemann) und dann entscheidet sich auch noch die Cheftierärztin, ihre Probezeit zu beenden und auf Dauer im Zoo zu arbeiten. Alles scheint zu viel. Außerdem hat Susanne das Gefühl, dass es nicht mehr "ihr" Zoo ist. Sie hadert mit der neuen Situation. Nach einem Fehler bei einer Behandlung denkt sie kurz darüber nach aufzugeben.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Die Musik-Event-Reihe ist in der 10. Staffel und sieben Künstler wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem runden Geburtstag ihren musikalischen Stempel aufdrücken. Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Heute dreht sich alles um den Sänger und Songwriter Clueso.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Gegenströmung, Krimikomödie

Der ostfriesische Streifenpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) trifft am Leeraner Hafen auf eine junge, rätselhafte Frau (Sophie Pfennigstorf). Sie behauptet, sich nicht erinnern zu können, wer sie ist. Die Frau hat weder ihren Ausweis noch ihr Handy bei sich. Am Hinterkopf klafft eine Platzwunde. War es ein Unfall, ein Verbrechen oder lügt sie Henk einfach nur an? Bevor Henk mehr über die Umstände des Gedächtnisverlustes herausfinden kann, verschwindet die junge Frau von der Polizeidienststelle.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

