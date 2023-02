In "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern. Idris Elba sucht als Revolvermann nach dem "dunklen Turm" (VOX). In "Ostfriesenmoor" (ZDF) halten ein Mord und eine Entführung die Ermittler in Atem.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Ein extrem gutes Gedächtnis und jede Menge sportliches Talent sind bei den unglaublichen Duellen gefragt, zu denen Moderator Kai Pflaume in seiner Show wieder "kleine" Kindertalente mit erstaunlichen Fähigkeiten eingeladen hat, die ihre prominenten "großen" Duellpartner zu spannenden Wettkämpfen herausfordern. Hoch hinaus will die kleine Greta, wenn sie Reinhold Messner, der als erster Mensch der Welt auf den Gipfeln aller 14 Achttausender gestanden hat, herausfordert. Das elfjährige Mädchen ist sich sicher, dass sie anhand von Fotos mehr Berge erkennen kann als die Bergsteigerlegende aus Südtirol.

20:15 Uhr, VOX, Der dunkle Turm, Fantasyhorror

Roland Deschain (Idris Elba) kann mit seinem Colt schießen wie kein anderer. Als letzter seiner Art befindet er sich im ewigen Kampf mit Walter O'Dim (Matthew McConaughey), dem Mann in Schwarz. Roland tut alles, damit dieser den Dunklen Turm nicht zerstört, der den ganzen Kosmos zusammenhält. Das Schicksal aller Welten steht auf dem Spiel, als das Gute und das Böse in einer fulminanten Schlacht zusammenkrachen. Kann der Revolverman den Dunklen Turm vor O'Dim wirklich schützen?

20:15 Uhr, ZDF, Ostfriesenmoor, Krimi

Frank Weller (Christian Erdmann) verpasst ihn, den richtigen Moment für seinen Heiratsantrag. Denn er und seine Freundin, Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote), werden tief in einen besonders grausigen Fall gezogen. Im Uplengener Moor ist die Leiche einer jungen Frau aufgetaucht. Ann Kathrin Klaasen fragt sich, warum der Täter sich so wenig Mühe gegeben hat, das Opfer richtig zu versenken. Es scheint fast so, als sollte es gefunden werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten Moderator Johannes B. Kerner und Schauspieler Moritz Bleibtreu in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Feuerkelch, Fantasy

Große Herausforderungen stehen Harry Potter (Daniel Radcliffe) bevor, nicht nur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim Trimagischen Turnier. Dort kreuzen Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen die Klingen, um herauszufinden, wer der beste Zauberschüler ist. Indes versetzt Lord Voldemort (Ralph Fiennes) die Zaubergemeinde in Angst und Schrecken: Während der Quidditch-Weltmeisterschaft erscheint am Himmel das Dunkle Mal - ein deutliches Zeichen, dass Voldemort nach der Macht greift.