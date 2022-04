In "Bretonische Idylle" (Das Erste) untersucht Kommissar Dupin den Mord an einem Großgrundbesitzer. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) gerät in einen Konflikt um eine Leihmutter. In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Idylle, Krimi

Vor der Küste der bretonischen Insel Belle-Île wird eine Leiche aus dem Meer gezogen. Es handelt sich um den reichen Großgrundbesitzer Patric Provost (Stephan Benson). Schnell ist klar, dass Provost weder durch Selbstmord noch durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, er wurde erwürgt, wie Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) erkennt. Verdächtige gibt es genug.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Mutterliebe, Heimatdrama

Petra Hoffmann (Gesine Cukrowski) ist mit Anfang 50 noch einmal schwanger. Doch sie trägt nicht ihr eigenes Kind aus, sondern ihren zukünftigen Enkel - den Sohn ihrer Tochter Kim Seidler (Deniz Orta) und deren Mann Mathias (Giovanni Funiati). Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) betreut Mutter und Tochter schon eine ganze Weile. Die Schwangerschaft verlief bislang problemlos, doch kurz vor der Geburt kommt das Familienkonstrukt ins Wanken. Denn Mathias hat sich in eine andere Frau verliebt und sich von Kim getrennt.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, kabel eins, Für immer Shrek, Animationsfilm

Shrek führt inzwischen das brave Leben eines Familienvaters und sehnt sich ein wenig nach den alten Zeiten, als er noch Angst und Schrecken verbreitet hat. Da kommt ihm das verlockende Angebot von Rumpelstilzchen gerade recht, das ein aufregendes Abenteuer verspricht. Doch ehe Shrek sich versieht, findet er sich in einer völlig verkehrten Welt wieder, die er schleunigst in Ordnung bringen muss. Sonst sind Fiona und all seine Freunde für immer verloren.

21:45 Uhr, Das Erste, Mord auf Shetland: Fern der Heimat, Krimi

Am Strand von Mainland wird der abgetrennte Arm eines jungen Mannes gefunden. Für Kommissar Jimmy Perez (Douglas Henshall), seine Assistentin Tosh (Alison O'Donnell) und Detective Constable Sandy Wilson (Steven Robertson) steht fest, dass es sich wohl kaum um einen Unfall auf hoher See gehandelt hat. Als kurz darauf weitere, teilweise aufgelöste Leichenteile angespült werden, entwickelt sich daraus ein Mordfall.