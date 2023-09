In "Laim und die schlafenden Hunde" (ZDF) wird ein Unternehmer tot im Münchner Eisbach gefunden. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wartet eine Freizeit-App auf Gebote. Das Erste zeigt die Doku "Mein Italien unter Meloni".

20:15 Uhr, ZDF, Laim und die schlafenden Hunde, Krimi

Eigentlich sollte Dirk Reimann (Michael Wächter) als Keynote Speaker bei einem Start-up-Pitching auftreten. Doch er wird am Münchner Eisbach gefunden. Getötet durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Das haben Laim (Max Simonischek) und Simhandl (Gerhard Wittmann) schon mal festgestellt. Auch erste Tatverdächtige finden sich schnell - wurde Reimann doch erst vor Kurzem von seinen Mitgründern Anno Waldeck (Christoph Schechinger) und Lin Yu Choi (Kotti Yun) aus dem Unternehmen geboxt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Daniel und Simon Heitz stellen das Löwenrudel vor Herausforderungen. Mit ihrer App Urban Challenger können Nutzer unterschiedliche Städte auf spielerische Art und Weise erkunden. Dafür werden ihnen unterhaltsame Aufgaben gegeben, die sie vor Ort erledigen müssen - Fotobeweis inklusive. Und auch die Löwinnen und Löwen bekommen eine Challenge von den Gründern. Für ein Gruppenbild mimen sie ihre jeweilige, individuelle Superkraft. Aber bleibt neben all dem Spaß auch noch Raum für Business?

20:15 Uhr, Das Erste, Mein Italien unter Meloni, Dokumentation

Am 22. Oktober 2022 wurde Giorgia Meloni als italienische Ministerpräsidentin vereidigt. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte Italiens steht mit Fratelli d'Italia eine Partei mit postfaschistischen Wurzeln an der Spitze der Regierung, gemeinsam mit der rechtskonservativen Lega und der Forza Italia des kürzlich verstorbenen Silvio Berlusconi. Warum haben die Italienerinnen und Italiener so gewählt? Wie macht sich die neue Regierung im ersten Jahr? Und was bedeutet dieses Rechtsbündnis für Deutschland und Europa?

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

100 Kandidaten werden ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidatinnen und Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

20:15 Uhr, ONE, Raus, Drama

"Unsere Welt ist am Arsch, weil die Falschen am Drücker sind!" Das ist Glockes (Matti Schmidt-Schaller) Sicht auf die Dinge. Zumindest im Moment. Er versucht sich als Aktivist - gegen Kapitalismus, gegen Ungerechtigkeit in der Welt, für Naturschutz und gegen Tierversuche. Doch im Grunde geht es ihm vor allem darum, ein Mädchen zu beeindrucken. Zum Beispiel, als er einen Luxuswagen anzündet. Leider wird Glocke dabei erwischt und gefilmt. Er kann fliehen, aber die Bilder seiner missglückten Heldentat gehen durchs Netz.