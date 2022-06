Als ihre Mutter schwer erkrankt, gerät das Leben der Moderatorin Nina in "Lang lebe die Königin" (Das Erste) aus den Fugen. Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke. Für die "Bachelorette" (RTL) steht das erste Gruppendate an.

20:15 Uhr, Das Erste, Lang lebe die Königin, Tragikomödie

Nina Just (Marlene Morreis) ist Moderatorin bei einem Verkaufssender, aber sie kann machen, was sie will, die Anerkennung ihrer Mutter Rose (Hannelore Elsner) bekommt sie nie. Rose wohnt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Werner (Günther Maria Halmer) in einem alten Bauernhaus vor den Toren Münchens. Als Rose erkrankt und eine Spenderniere braucht, stürzt Ninas Privatleben in ein einziges Chaos. Zwischen dramatischen Lügen und komischen Übersprungshandlungen entwickelt sich für Nina überraschenderweise eine Liebesgeschichte mit dem Pannenhelfer Mike (Matthias Kelle).

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

Auf Schloss Drachenburg im Siebengebirge begrüßt Horst Lichter in dieser Sommer-Ausgabe Raritätenbesitzer mit ihren Schätzen. Verstärkung erhält er von seinem Händler- und Expertenteam. Auch Schauspieler Sky du Mont versucht vor historischer Kulisse, eine Rarität meistbietend zu veräußern. Er präsentiert ein Möbelstück, das sich seit Langem in Familienbesitz befindet und großen emotionalen Wert hat. Was wird das Expertenteam dazu sagen?

20:15 Uhr, Sat.1, 100 Dinge, Komödie

Paul (Florian David Fitz) und Toni (Matthias Schweighöfer) wollen es nach einer Auseinandersetzung wissen: Können sie 100 Tage lang ohne ihre Habseligkeiten auskommen? Für die beiden konsumorientierten Freunde eine echte Herausforderung. Aber mit jedem Tag kommt ein Gegenstand zurück und damit auch die Erkenntnis, auf was es wirklich im Leben ankommt.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Nachdem die Männer ihre Villa bezogen haben, müssen sieben von ihnen beim ersten Gruppendate in einer Auffangstation für Elefanten richtig anpacken. Beim ersten Einzeldate geht es mit der Cessna hoch hinaus, bevor ein weiteres Gruppendate eine Tuk Tuk-Fahrt durch Phuket bereithält. Einen der Männer lernt Sharon im Anschluss beim Einzeldate näher kennen. Doch noch ahnt sie nicht, dass bei der zweiten Rosenvergabe eine Überraschung auf sie wartet.

20:15 Uhr, kabel eins, Unknown Identity, Thriller

Als Dr. Martin Harris (Liam Neeson) nach einem schweren Autounfall aus dem Koma erwacht, steht sein Leben Kopf: Seine Frau erkennt ihn nicht mehr, ein anderer Mann hat seine Identität eingenommen und ein Killer verfolgt ihn. Harris beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Um seine Frau und sein altes Leben zurückzugewinnen, macht er die Taxifahrerin (Diane Kruger) ausfindig, die ihn bei dem Unfall gerettet hat. Sie und der ehemalige Stasi-Agent Jürgen (Bruno Ganz) sind seine einzigen Verbündeten im Kampf um seine Identität gegen einen übermächtigen Gegner.

