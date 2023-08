In "Maleficent: Mächte der Finsternis" (Sat.1) gerät die dunkle Fee in einen Krieg um die magischen Moore. In "Pitch Perfect 3" (VOX) gehen die Sängerinnen der "Barden Bellas" auf Europa-Tournee. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) tritt Heiner Lauterbach gegen Uwe Ochsenknecht an.