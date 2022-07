In "Man of Steel" (kabel eins) lernt Clark Kent mit seinen Superheldenkräften umzugehen. "Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt einen Kioskbesitzer, dessen Bude in Brand gesetzt wurde. Die Doku "Lidl: Die Insider" (ZDF) beleuchtet Verkaufstricks des Discounter-Riesen.

20:15 Uhr, kabel eins, Man of Steel, Fantasyaction

Nachdem die Kents einen verwaisen Säugling bei sich aufgenommen haben, wird ihnen erst nach und nach bewusst, dass ihr Ziehsohn nicht von dieser Welt stammt und über phänomenale Fähigkeiten verfügt. Der junge Clark (Henry Cavill) ist anfangs noch völlig überfordert von seinen Superkräften, doch schon bald ist die Zeit gekommen, in der er sie einsetzen muss, um das Fortbestehen der Erde zu sichern.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Ein falsches Bild, Anwaltsserie

Dicke Luft in der Kanzlei, Isa (Sabine Postel) und Gellert (Herbert Knaup) versuchen sich aus dem Weg zu gehen und stürzen sich in die Arbeit. Isa vertritt einen Kioskbesitzer, dessen Bude auf dem Kiez verwüstet und in Brand gesetzt wurde. Die Polizei verdächtigt den Ex-Knacki, das Feuer selbst gelegt zu haben, um mit der Versicherungssumme seine Spielschulden zu bezahlen.

20:15 Uhr, ZDF, Lidl: Die Insider, Doku

Vier Insider von Lidl packen aus und decken versteckte Fallen auf. Sie warnen vor scheinbaren Schnäppchen und falschen Versprechen. Es sind die Maschen eines verschwiegenen Konzerns. Schon den Einkaufswagen hat Lidl so optimiert, dass Kunden mehr kaufen, als sie eigentlich wollen. Im Markt sind die Waren so angeordnet, dass Lidl mehr Gewinn macht. Und scheinbare Angebote lohnen sich vor allem für einen: Lidl.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Auftrag, Krimidrama

Der 16-jährige Miki Witt (Aaron Hilmer) ist zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort: Vor den Augen des Schülers erschießt der libanesische Gangsterboss Ahmed Sayed (Timur Isik) einen Undercover-Agenten des LKA. Nur knapp entkommt der Teenager dem Mörder, der ihn fortan mit allen Mitteln zum Schweigen bringen möchte. Ein Zeugenschutzprogramm soll bis zur Aussage für Mikis Sicherheit sorgen. LKA-Chef Decker (Johannes Allmayer), der in seiner Abteilung eine undichte Stelle vermutet, stellt ein neues Team zusammen, das Miki beschützen soll.

20:30 Uhr, RTL, Der König der Kindsköpfe, Show

In der letzten Staffel von "Der König der Kindsköpfe" holte sich Chris Tall den Sieg. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht. Dem Kampf um die Krone stellen sich in den neuen Folgen Guido Cantz, Martin Rütter und einer, der es nochmal wissen will: Oliver Pocher. Damit kann das ultimative Battle beginnen. Drei direkte Duelle. Eine große Finalshow. Und am Schluss: ein König!