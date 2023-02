"Marie Brand" (ZDF) ermittelt nach einem Mord in einer Baudynastie. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) muss perfektes Karamell angerührt werden. Detektiv Wilsberg (ZDFneo) hat es unterdessen mit einem dubiosen Kreditsystem zu tun.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die falschen Freunde, Krimi

Der aufstrebende Unternehmersohn Malte Angersbach (Jan Niklas Berg) wird tot aufgefunden - kurz nach Bekanntgabe seines Vaters, dass sie ein florierendes Bauunternehmen übernehmen wollen. Zufall? Patriarch Borris Angersbach (Klaus Zmorek) ist nur durch seine Hochzeit mit Luise Angersbach (Angela Roy) an die Spitze des Unternehmens gelangt. Sein Stiefsohn Kai (Golo Euler) distanzierte sich schon früh von der Familie und bekämpfte auch beruflich die Geschäfte seines verhassten Stiefvaters. Die Kriminalhauptkommissare Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) finden heraus, dass Kai einst Opfer einer Entführung war, die nie der Polizei gemeldet wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Ob Thymian, Basilikum, Lavendel oder Rosmarin - ein aromatisches Kraut wird zum Star der ersten Aufgabe. In der Technischen Prüfung "Millionaire's Shortbread" wird dem recht einfachen Plätzchen üppiges Karamell und Schokolade hinzugefügt. Die größte Hürde ist das gekochte Karamell, das schnittfest sein und doch geschmeidig bleiben muss. Zum Abschluss eine Highlight-Challenge voller Emotionen! Es geht um Traumberufe aus Kindertagen - verewigt in einer Motiv- oder 3D-Torte.

20:15 Uhr, kabel eins, Last Samurai, Heldenepos

In Japan trainiert der abgewrackte Bürgerkriegsveteran Captain Nathan Algren (Tom Cruise) die Truppen des Kaisers im Umgang mit modernen Waffen, um sie für den Kampf gegen die letzten Samurai des Landes zu wappnen. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangen genommen und langsam Teil des Dorfes, in dem er gefangen gehalten wird. Völlig fasziniert von ihren Traditionen und ihrem strengen Ehrenkodex, wächst bald der Wunsch in ihm heran, selbst ein echter Samurai zu werden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Überwachen und belohnen, Krimi

Ein freiwilliges Sozialkreditsystem wird in Münster eingeführt. Die damit einhergehende Überwachung ist den wenigsten ein Dorn im Auge. Alle machen mit, nur Wilsberg (Leonard Lansink) nicht. Bürgerinnen und Bürgern, die sich sozial verhalten, werden Punkte gutgeschrieben, und sie genießen anhand ihres Punktestands zahlreiche Privilegien. Als plötzlich der Prokurist der Sozialkreditfirma tot aufgefunden wird, ist sich Wilsberg sicher: Es war Mord.

20:15 Uhr, arte, Absturz ins Leben, Drama

Montréal, Winter 2011: Nach vielen Jahren trifft Paul Sneijder (Thierry Lhermitte) seine Tochter Marie wieder. Sie ist zu den Feiertagen aus Frankreich angereist, um den Vater zu sehen. Da seine neue Ehefrau sich geweigert hat, seine Tochter aus erster Ehe bei sich zu Hause zu empfangen, lädt er sie in ein teures Restaurant in einem Wolkenkratzer ein. Als sie es verlassen, stürzt der Fahrstuhl ab. Monate später erwacht Paul aus dem Koma und muss begreifen, dass er der einzige Überlebende des Unfalls ist. Er ist ein gebrochener Mann. Doch als juristisch der maximale Geldwert als Schadensersatz für den Tod seiner Tochter erstritten werden soll, bäumt er sich auf.