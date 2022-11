In "McLenBurger - 100% Heimat" (Das Erste) wagt eine Frau mit einem Imbiss den Neustart. Jason Statham legt sich in "Meg" (ProSieben) mit einem gigantischen Hai an. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Mann tot in einem Parkhaus gefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, McLenBurger - 100% Heimat, Komödie

Der 57-jährige Hilde (Steffi Kühnert) geht es nach, vor Jahren mit ihrem eigenen Restaurant gescheitert zu sein. Jetzt macht sie in der Burgerkette Quincy's zwar ihren x-ten Neuanfang, bleibt sich dabei jedoch treu: Sie hält sich nur an Regeln, die sie sinnvoll findet! Als Hilde von dem Filialleiter, ihrem eigenen Sohn Tommie (Lasse Myhr), gekündigt wird, setzt sie alles auf eine Karte: Zusammen mit ihren beiden Freundinnen (Judith Engel, Anne-Kathrin Gummich), die sie schon zu DDR-Zeiten als Kantinenchefin im Team hatte, möchte Hilde das Sportheim übernehmen und dort hausgemachte Buletten anbieten - keine gewöhnlichen Hamburger, sondern "McLenBurger"!

20:15 Uhr, ProSieben, Meg, Action-Horror

Nach der Attacke eines riesigen Seeungeheuers bleibt Jonas Taylor (Jason Statham) keine Wahl, als zwei Mitglieder seiner Crew zurückzulassen, um den Rest des Teams zu retten. Fünf Jahre nach dem Unglück holen die Ereignisse jener Mission ihn wieder ein, als das Forschungsteam des Ozeanologen Dr. Minway Zhang (Winston Chao) im Mariannengraben von einem gigantischen Hai attackiert wird.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Toxisch, Krimi

Hannes Seidel (Nils Malten) liegt tot im Schacht eines Parkhauses. Kamerabilder zeigen einen Streit zwischen ihm und seiner 17-jährigen Nichte Lilly (Alexandra Pfeifer) - von ihr fehlt seitdem jede Spur. Die Auseinandersetzung zwischen beiden könnte mit Lillys vorherigem Rauchanschlag im Einkaufszentrum zu tun haben, den sie mit zwei weiteren Personen begangen hat. Ist ihre Flucht ein Schuldeingeständnis?

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands - Das große Finale Teil 1, Show

Nach atemraubenden Läufen in den beiden Halbfinal-Shows stehen nun die besten 40 Athleten im Finale. Wie ist das Verhältnis zwischen Rookies und erfahrenen Ninjas und wie viele Frauen sind in der Finalshow dabei? Alle Athleten, die den heutigen ersten Parcours mit sieben Hindernissen in zwei Minuten schaffen, stehen im zweiten Finale. Moderatoren sind Frank Buschmann und Jan Köppen, Field-Reporterin ist Laura Wontorra.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

"The Four Horsemen", eine Gruppe Magier, bestehend aus den Illusionisten Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) verblüffen ihre Zuschauer in Las Vegas mit einem spektakulären Trick, den die Welt noch nicht gesehen hat: Die Vier rauben während ihrer Show eine Bank aus. Mittels Telepathie wird ein Zuschauer in eine Bank nach Paris befördert und bedient einen magischen Luftkanal, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas niederregnen lässt. Diese Darbietung der "Unfassbaren" ruft unverzüglich das FBI und sogar Interpol auf den Plan.