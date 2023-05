In "Meine Freundin Volker" (Das Erste) wird Axel Milberg als Dragqueen Zeuge eines Mafiaanschlages. Das ZDF zeigt "Die große 'Terra X'-Show" und bei RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuerverschwendung auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Meine Freundin Volker, Drama

Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist der Star der Dragszene in St. Pauli. Nach einem glanzvollen Auftritt im Club Donauwelle wird sie Zeugin eines Mafiaanschlages und muss fliehen. Aus Vivian wird Volker. Getarnt als Hetero-Mann versteckt sie sich in der Familie der Grundschullehrerin Katja (Kim Riedle) auf dem platten Land in Schleswig-Holstein. Insbesondere der zehnjährige Lukas (Bruno Thiel) freut sich über Katjas neuen Untermieter: Der sensible Junge wird in der Schule gemobbt. Und seitdem sein Vater David (Helgi Schmid) ausgezogen ist, sucht er ein neues Vorbild. Gemeinsam mit Volker übernimmt Katja an ihrer Schule die Leitung der Musical-AG, um ihren Exmann David und dessen neue Freundin zu beeindrucken.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

Dieses Mal dreht sich alles um Triumphe. Moderator Johannes B. Kerner stehen dabei die Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich sowie der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz zur Seite. Es geht um den Wettlauf zum Südpol, den größten Triumph in der Geschichte der Raumfahrt und den Wettkampf zweier Erfinder: Nikola Tesla und Thomas Alva Edison. Außerdem werden die kuriosen Taktiken gezeigt, mit denen Tiere beim anderen Geschlecht Erfolge feiern. Zwei prominente Teams, bestehend aus Steffen Hallaschka, Pinar Atalay, Edin Hasanović und Palina Rojinski, kämpfen in einem Duell unterhaltsamer Wissensspiele um 20.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Comedy

Insgesamt sind für das Projekt "Umfeld Spreekanal" bis dato 77 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln eingeplant. Neuste Schätzungen gehen allerdings von weit über 100 Millionen aus. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof GmbH schließt eine Filiale nach der anderen und stand im April 2020 sogar vor der Insolvenz. Trotzdem hat die Bundesregierung insgesamt 680 Mio. Euro Steuergeld aus Wirtschaftsstabilisierungsfonds gewährt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Die heutige Sendung steht unter dem Motto "Essen im Hotel". Gastjurorin Viktoria Fuchs hat sich für das Teamkochen verschiedene Anlässe überlegt, für die ein Löffelgericht kreiert werden muss. Beim Solokochen wünscht sich Fuchs ein schmackhaftes Gericht mit den Zutaten Wildente, Wildschweinfilet oder Ricotta. Im Entscheidungskochen wird wieder gelost: Wer zaubert beispielsweise ein Egg Benedict auf den Löffel?

20:15 Uhr, VOX, Zwei Seiten des Abgrunds: Die Nacht findet Dich, Krimiserie

Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) trifft überraschend auf den Mörder ihrer vor Jahren getöteten Tochter Merle. Er hat seine Haftstrafe vorzeitig beendet und Luise ahnt, dass der vermeintlich geläuterte Dennis (Anton Dreger) einen Racheplan verfolgt. Weder ihr Ex-Mann noch Polizeichef Tesche (Dirk Martens) nehmen ihre Sorgen ernst. Als sich in Belgien ein unfassbarer Mord ereignet und Dennis bedrohlich nah an ihre Familie rückt, muss sich Luise ihrer schmerzhaften Vergangenheit stellen.