Ein Erbstreit hält zwei Schwestern in "Meine Mutter gibt es doppelt" (Das Erste) auf Trab. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird eine alleinerziehende Mutter tot aufgefunden. In "Infinite - Lebe unendlich" (ProSieben) leidet Mark Wahlberg unter Visionen von früheren Leben.