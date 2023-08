In "Mid90s" (ONE) schließt sich der 13-jährige Stevie einer Gruppe von Skatern an. Bei "99 - Eine:r schlägt sie alle!" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro. Später jagen Will Smith und Martin Lawrence in "Bad Boys for Life" (ZDF) einen Attentäter.

20:15 Uhr, ONE, Mid90s, Drama

Stevie (Sunny Suljic) ist 13 und wächst unter schwierigen Verhältnissen in Los Angeles auf. Seine Tage verbringt er mit 'Street Fighter II' zocken und heimlich die CD-Sammlung seines großen Bruders rauf und runter hören. Als er anfängt, mit den Jungs vom Local Skateshop abzuhängen, öffnet sich ihm eine völlig neue Welt: Skaten an verbotenen Plätzen, Abhauen vor der Polizei, Hauspartys und natürlich Girls. Befreit aus der Umklammerung seiner alleinerziehenden Mutter und den Prügeln seines Bruders, fühlt sich Stevie unbesiegbar - bis er merkt, dass auch seine Idole auf die Schnauze fliegen können. Und das nicht nur beim Skaten.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

100 Kandidaten werden ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidat:innen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap

Wenige Monate nach seinem Start als Geschäftsführer der Warsteiner Gruppe stellt sich Christian Gieselmann einer ganz besonderen Herausforderung und geht undercover in das Unternehmen. Er arbeitet in der Produktion, in der Gastronomie, als Bierfahrer im Direktvertrieb und hilft auf einem Hopfenhof. Auch auf der Warsteiner Internationalen Montgolfiade, dem größten jährlich stattfindenden Ballonfestival Europas, ist der Undercover-Boss im Einsatz.

20:15 Uhr, Das Erste, Wildes Argentinien, Naturdoku

Für die Geburt ihrer Jungen zieht es viele Meeresbewohner an die fast 5.000 Kilometer lange Küste Argentiniens. Ob Pinguine, Glattwale oder Seelöwen - vom ersten Atemzug an geht es für die Kleinen ums Überleben. In den Wellen lauern zahlreiche Gefahren. Orcas haben vor Argentiniens Küste eine Jagdtechnik entwickelt, die nirgendwo sonst auf der Welt zu beobachten ist: Sie jagen spielende Seelöwenbabys direkt am Strand. Eine effektive, aber gefährliche Strategie, bei der die Schwertwale riskieren zu stranden. Ein erstaunliches Verhalten, das die Orcas von Generation zu Generation weitergeben.

22:30 Uhr, ZDF, Bad Boys for Life, Action

Die beiden Detectives Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind noch immer bei der Polizei Miamis aktiv. Im Gegensatz zu seinem Partner, der gerade zum ersten Mal Opa geworden ist, verschwendet Mike allerdings keinen Gedanken daran, den Job an den Nagel zu hängen. Doch dann wird er mitten auf der Straße niedergeschossen. Nur mit viel Glück überlebt Mike und will den Attentäter ausfindig machen. Noch einmal macht er sich mit seinem Partner Marcus auf die Jagd, obwohl Captain Howard (Joe Pantoliano) nicht gerade begeistert ist.

