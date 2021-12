In "Mord in der Familie" (ZDF) wird der Sohn eines Baulöwen am Neujahrstag erschossen. In "Eldorado KaDeWe" (Das Erste) suchen vier junge Menschen im Berlin der Zwanziger Jahre nach ihrem eigenen Weg.

20:15 Uhr, ZDF, Mord in der Familie - Der Zauberwürfel (1), Krimi

Am Neujahrstag wird Thomas Becker (Matthias Koeberlin), Sohn des mächtigen Bauunternehmers Henry Becker (Heiner Lauterbach), auf einem Parkplatz in seinem Auto erschossen. Kommissarin Barbara Falck (Sabine Winterfeldt) und ihr Kollege Christian Krämer (Wolf Danny Homann) vermuten zunächst einen Zusammenhang mit dem Einsturz des "Wohnwürfels". Dabei handelt es sich um ein ambitioniertes Bauprojekt von "Becker & Sohn" unter Federführung von Thomas' Halbbruder Eric (Lucas Gregorowicz). Bei dem Einsturz kam eine junge Reinigungskraft ums Leben.

20:15 Uhr, Das Erste, Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit, Historienserie

Berlin nach dem Ersten Weltkrieg: Die Hauptstadt der jungen Republik versinkt in Armut, Gewalt und Chaos. Mittendrin versucht sich das weltbekannte Kaufhaus des Westens als Oase von Luxus und Schönheit zu behaupten. Bei seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg beendet Harry Jandorf (Joel Basman) den bewaffneten Überfall von Kaufhausräubern blutig. Seine Risikobereitschaft bringt der traumatisierte Juniorchef in die vorderste Linie des angeschlagenen Traditionshauses ein, das sein Vater Adolf Jandorf (Jörg Pose) führt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Cast Away - Verschollen, Robinsondrama

Chuck Noland (Tom Hanks) ist als Controller einer Transportfirma ständig auf Reisen - seine Freundin Kelly (Helen Hunt) hält dennoch fest zu ihm. Auf einem Flug ans andere Ende der Welt stürzt die Maschine jedoch über dem Ozean ab. Als einziger Überlebender kann sich Chuck auf eine einsame Insel retten. Im Laufe der Zeit findet er sich in der Wildnis zurecht. Er schafft es, zu überleben, aber es scheint, als gäbe es kein Entkommen von dem Eiland.

20:15 Uhr, arte, Das kalte Herz, Fantasy

In den Tiefen des Schwarzwaldes lebt der Köhler Peter (Frederick Lau). Er ist unsterblich in die schöne Lisbeth (Henriette Confurius), die Tochter des Glasmachers Löbl, verliebt. Doch als armer Köhler kann Peter ihr nicht viel bieten. Trotzdem hört er nicht auf, von einem Leben mit Lisbeth an seiner Seite zu träumen. In seinem Kummer trifft er auf ein Glasmännchen (Milan Peschel), das ihm drei Wünsche gewährt. So kommt Peter zu Taschen voller Gulden, Tanzkünsten und der schönsten Glashütte im Schwarzwald. Törichte Wünsche, wie das Glasmännchen findet! Und es soll Recht behalten, denn Peters Reichtum ist nicht von langer Dauer.

22:15 Uhr, ZDF, Angel Has Fallen, Action

Bei einem Anschlag wird der US-Präsident schwer verletzt. Das gesamte Sicherheitsteam wird ausgelöscht, nur sein treuester Personenschützer überlebt den Angriff. Doch damit wird Mike Banning (Gerard Butler) zum Hauptverdächtigen. Weil weitere fingierte Beweise auftauchen, ist der Agent des Secret Service auf sich allein gestellt. Er setzt alles daran, die Drahtzieher der Verschwörung zu enttarnen und den Präsidenten zu retten. Eine erste Spur führt Mike zu dem Sicherheitsunternehmen seines Freundes Wade Jennings (Danny Huston).